Mirtha Legrand continúa internada y evoluciona favorablemente tras finalizar el tratamiento antibiótico

La conductora Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y presenta una evolución favorable, de acuerdo con el nuevo parte médico difundido este lunes.

El comunicado fue firmado, como en las anteriores ocasiones, por el director médico Enrique Echagüe, quien informó que la presentadora finalizó el tratamiento antibiótico.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”.

La conductora permanece internada desde hace más de una semana, luego de haber ingresado por una recaída que derivó en un cuadro de neumopatía.

Según el parte, Mirtha Legrand se encuentra acompañada por su familia y expresó su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas durante estos días.

“Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado”.

El último comunicado médico da cuenta de una evolución favorable y de la finalización del tratamiento antibiótico, aunque no se informó en este parte una fecha para su eventual alta.