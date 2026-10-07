Mirtha Legrand fue dada de alta tras casi dos semanas de internación

Mirtha Legrand fue dada de alta este lunes tras permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. La conductora, de 99 años, regresó a su casa luego de una evolución favorable, aunque la salida no fue comunicada mediante un parte médico oficial.

La noticia fue difundida por la periodista Yanina Latorre, a casi un mes de la segunda internación de Legrand durante septiembre. La presentadora había ingresado nuevamente al centro asistencial el 18 de septiembre, después de haber atravesado un episodio de bronquitis a comienzos de ese mes.

La evolución de Mirtha Legrand

El último comunicado emitido por el Sanatorio Mater Dei, difundido el lunes 5 de octubre, había señalado que la conductora evolucionaba “favorablemente de su cuadro clínico”.

En los últimos días, Legrand permanecía en una habitación común y continuaba con un proceso de rehabilitación que incluía sesiones de kinesiología y apoyo nutricional.

La noticia del alta generó sorpresa en el ámbito del espectáculo, ya que el sanatorio había informado que, si no se producían cambios, el próximo parte médico sería difundido el miércoles 7 de octubre.

Desde el centro de salud y la familia de la conductora agradecieron “todo el cariño transmitido” durante los más de 20 días de la segunda internación.

Con información de: noticiasargentinas.com