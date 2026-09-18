Mirtha Legrand fue internada nuevamente: qué informó el parte médico

Mirtha Legrand fue internada nuevamente durante la tarde de este viernes en el Sanatorio Mater Dei, a menos de una semana de haber recibido el alta médica.

Según informó la institución, la conductora presentó un cuadro compatible con neumopatía, por lo que los profesionales decidieron mantenerla internada para efectuarle los estudios correspondientes.

“La señora Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, indicó el comunicado médico.

Desde el centro de salud agregaron que, si no se producen modificaciones en su estado, el próximo parte médico será difundido el lunes.

La noticia generó preocupación entre los seguidores de la histórica conductora, debido a que esta nueva internación se produjo pocos días después de que recibiera el alta. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre su evolución ni sobre el tiempo que deberá permanecer en observación.