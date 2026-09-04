Misión Sarmiento: la Policía incautó 61 envoltorios de cocaína en Villa Mercedes

Efectivos de la Policía de la Provincia de San Luis realizaron durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre un procedimiento en Villa Mercedes, en el marco de las acciones de la Misión Sarmiento, que permitió incautar cocaína valuada en más de $600.000.

El operativo se desarrolló mientras efectivos de la Sección Motorizada de la UROP N° 2 realizaban recorridos de prevención por inmediaciones de las calles General Guido y Zavala Ortiz.

Durante el patrullaje, los policías observaron a un grupo de personas que se encontraba en el sector. Al advertir la presencia de los uniformados, varios de ellos escaparon del lugar.

Encontraron la droga dentro de una mochila

En el sitio permaneció una adolescente de 17 años, quien llevaba una mochila. Al inspeccionarla, los efectivos encontraron un morral que contenía un frasco con varios envoltorios.

Ante la situación, la joven manifestó que ese elemento pertenecía a otra persona.

Por este motivo, se dio intervención a efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), quienes tomaron intervención tras poner el hecho en conocimiento de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes.

Los agentes realizaron el procedimiento correspondiente y secuestraron 61 envoltorios de cocaína.

La droga podía convertirse en 104 dosis

De acuerdo con el informe policial, la sustancia incautada era suficiente para elaborar aproximadamente 104 dosis, con un valor estimado de $624.000.

El procedimiento quedó enmarcado en la Misión Sarmiento, operativo impulsado para reforzar las acciones contra la comercialización y distribución de estupefacientes en la provincia.

Respecto de la adolescente, intervino personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF). La joven fue puesta bajo resguardo y posteriormente entregada a sus padres.