Mones Ruiz desistió la postulación para juez del Superior Tribunal

“Por lo expresado, con mucho sentimiento y, sobre todo, con mucha racionalidad en las ideas, le solicito a los senadores y senadoras que no presten acuerdo para mi designación ya que he tomado la decisión irrevocable de no aceptar el cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia”, de esa forma se dirigía al cuerpo Eduardo Mones Ruiz para clausurar la audiencia pública.

“No voy a ser yo el que le dé el pie a los detractores de la Provincia de San Luis a seguir con el ataque permanente a este modelo que con éxitos y errores ha cambiado la provincia para siempre”.

“No estoy dispuesto a servir para la grieta, con la división de los puntanos, con la denigración que buscan para San Luis. De ninguna manera”.

“Seguramente dirán que es una derrota de Mones Ruiz o del Gobierno o que he recibido órdenes para actuar así. La verdad, siempre las decisiones las he tomado y las tomo con absoluta libertad, con la más importante de las libertades: La libertad de conciencia, que normalmente me asesora muy bien. No me importa lo que digan o dejen de decir. He tomado una decisión y voy a cumplir con mi mandato de vicegobernador. No acepto la enorme propuesta del gobernador, a quien le estoy profundamente agradecido por haber pensado y confiado en mí para una responsabilidad tan importante”.

Cinco horas se tomó el Senado para la resolución. Pasadas las 20 se comunicó que devino en “abstracto la votación”.