Morosidad: el Gobierno implementa cambios para facilitar el cobro de cuotas de préstamos

La morosidad de las familias argentinas continúa en niveles elevados y el Gobierno nacional avanza con nuevas herramientas destinadas a mejorar el cobro de los préstamos otorgados por bancos, fintech y otras entidades financieras.

Aunque los últimos indicadores mostraron una leve desaceleración de los incumplimientos, cerca de seis millones de personas presentan dificultades vinculadas al pago de sus compromisos financieros.

Según los últimos datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en junio la morosidad correspondiente a préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito alcanzó el 12,8%, con una reducción de 0,1 punto porcentual respecto de mayo.

En tanto, el nivel de irregularidad del crédito se ubicó en 7,6%. La disminución registrada durante junio interrumpió una tendencia creciente que se había extendido durante aproximadamente un año y medio.

Desde el lunes comienza el “Cobro con Transferencia”

Uno de los principales cambios comenzará a regir este lunes 31 de agosto. Se trata del mecanismo denominado Cobro con Transferencia (CCT), creado por el Banco Central para facilitar el pago periódico de las cuotas de préstamos.

El sistema permitirá que una entidad que otorgó un crédito pueda realizar débitos recurrentes sobre la cuenta bancaria o cuenta de pago en la que fueron depositados los fondos del préstamo, incluso cuando pertenezca a otra entidad.

Sin embargo, el mecanismo no habilita débitos indiscriminados sobre las cuentas de los usuarios.

Para utilizarlo será indispensable que el cliente haya otorgado previamente su consentimiento expreso. Esa autorización podrá ser revocada posteriormente.

Además, antes de efectuar el débito, la entidad deberá notificar electrónicamente al usuario.

Cuotas fijas y límite sobre los ingresos

La normativa establece una serie de condiciones para la aplicación del nuevo mecanismo.

Las cuotas alcanzadas deberán ser fijas e iguales durante el contrato y el importe no podrá superar el 30% de los ingresos del cliente.

En caso de no poder concretarse el cobro, la entidad tendrá un máximo de tres oportunidades: un intento inicial y hasta dos reintentos posteriores, previstos a las 48 y 96 horas.

El objetivo oficial es facilitar la cobranza de créditos que, especialmente en el ecosistema digital, pueden ser otorgados por una empresa pero depositados en una cuenta bancaria o billetera perteneciente a otra compañía.

El BCRA había anunciado la creación del CCT en marzo y estableció que el servicio debía encontrarse disponible a partir del 31 de agosto de 2026, bajo un esquema orientado también a reforzar la prevención de fraudes y la transparencia de las operaciones.

Bancos y fintech plantean dudas sobre su implementación

La puesta en marcha genera, sin embargo, reparos dentro del sistema financiero.

Uno de los principales cuestionamientos radica en que el débito solamente podrá realizarse sobre la cuenta donde originalmente fueron depositados los fondos del crédito.

También existen dificultades operativas vinculadas con las billeteras virtuales, debido a que parte del dinero de los usuarios puede encontrarse invertido automáticamente en fondos que generan rendimientos y no necesariamente estar disponible como saldo para efectuar el débito.

Por estas razones, distintas entidades anticipan que la utilización del mecanismo podría ser gradual durante los primeros meses.

El segundo cambio: descuentos directamente del sueldo

El Gobierno también avanza sobre una segunda herramienta relacionada con los códigos de descuento sobre los recibos de sueldo.

El mecanismo permitirá que determinadas cuotas correspondientes a préstamos puedan ser descontadas directamente del salario del trabajador.

La posibilidad fue incorporada mediante el artículo 36 de la reforma laboral, aunque todavía resta la reglamentación complementaria del Banco Central para determinar cómo se aplicará.

A diferencia del Cobro con Transferencia, que deberá encontrarse disponible desde este lunes, el descuento mediante recibo de sueldo todavía no tiene una fecha definitiva de implementación.

La morosidad sigue bajo la lupa

Las medidas aparecen en un escenario en el que el Gobierno y el sistema financiero siguen con atención la evolución del endeudamiento de los hogares.

Si bien junio mostró una primera señal de estabilización, los niveles de incumplimiento continúan siendo elevados, especialmente entre los préstamos personales y las financiaciones mediante tarjetas de crédito.

La implementación de los nuevos mecanismos apunta a mejorar la capacidad de recuperación de los créditos y reducir el riesgo para bancos y empresas financieras, aunque su alcance efectivo dependerá de la adopción que tengan dentro del sistema.