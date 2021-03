Motochorros que huían de la policía atropellaron y mataron a una joven de 21 años embarazada

Una mujer embarazada de 21 años murió tras ser atropellada por motochorros que escapaban de la policía en Castelar. El impacto fue fuertísimo y la joven murió en el acto por la violencia del impacto.

El trágico hecho ocurrió anoche en la zona de Castelar. Milagros Silva, de 21 años de edad y embarazada de tres meses, circulaba en una moto junto a su pareja cuando fue embestida por motochorros armados que huían a alta velocidad de la policía.

El raid delictivo de los motochorros comenzó en Ituzaingó. La policía fue alertada por el llamado al 911 de un vecino del lugar, que observó tres motos con delincuentes a bordo armados cometiendo robos en varios negocios de la zona. Cuando la policía llegó comenzó la persecución a alta velocidad que desencadenaría en el trágico hecho. Según informaron a NA, las tres motos huyeron de la policía en distinta dirección, por lo que el patrullero decidió perseguir a uno por la calle Segundo Rivadavia y Pérez.

Al llegar a la intersección de las calles Pardo y Palmero, en Castelar, los dos delincuentes embistieron a Milagros, provocándole la muerte instantánea y dejando gravemente herido a su pareja Ariel Boracchia de 23 años. Los dos delincuentes identificados como Leonardo Díaz (27) y Martin Prada (19), fueron detenidos, y uno de ellos murió poco después dentro de la Comisaría de Morón, el otro se encuentra internado en el Hospital de Morón

“Estuvimos esperando una ambulancia para que pudieran atenderla a ella y a mi yerno, cuando llegó la ambulancia se llevó primero al delincuente. Estamos esperando que nos digan si está el cuerpo de mi hija”, expresó la madre de la víctima quien agregó: “Lo que me dijeron cuando llegué fue que la embistieron cuando los perseguía la policía, y lo que me dijeron los vecinos era que el vehículo no tenía sirena. Y después me dicen que el patrullero chocó a la moto y eso hizo que chocaran”.

Por su parte, el padre de la víctima expresó que su hija “había salido a comprar una gaseosa y no volvió más. Quiero saber cómo fue, quiero saber si fue culpa de la policía o de los delincuentes, pero quiero justicia. Hoy es mi hija pero hay montón de gente en la calle que no sabe si va a volver. Fueron diez minutos y no volvió más”, afirmó el padre de la víctima.

Martin Prada, de 19 años, uno de los motochorros quedó gravemente herido en el Hospital de Morón. La policía encontró entre sus pertenencias una pistola calibre 22 con seis municiones. La policía aún busca a los otros dos motochorros que escaparon en distinta dirección. La causa se encuentra a cargo del fiscal Oscar Marcos, y fue caratulada como “homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de fuego”.