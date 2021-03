Multaron a una peluquería con $130 mil porque una empleada tenía el “barbijo bajo”

Ciudad de San Luis – El juez de Ejecuciones Fiscales, Matías Mezzano notificó el jueves la resolución de la multa por $130 mil a Irusta Peluquería, ubicada en el San Luis Shopping Center, porque en un operativo se detectó que una empleada tenía el “ barbijo bajo”.

El magistrado que se excusó de contestar ante una consulta del medio digital El Chorrillero, dispuso que “100 mil pesos son en conceptos de capital adeudado y 30 mil pesos corresponden a intereses y costas”. Se le otorgó un plazo para el pago y si no lo cumple se le aplicará un embargo.

En agosto de 2020 un inspector de la Dirección de Defensa al Consumidor del Gobierno provincial sacó fotos y filmó a una empleada que estaba limpiando un sector de la peluquería en el San Luis Shopping Center.

“El barbijo no se lo había sacado, lo había bajado un poco nada más, y en ese momento no había clientes”, explicó Gustavo Irusta en declaraciones a El Chorrillero.

Un mes después de la inspección el propietario recibió un mail con el aviso de la sanción.

“Fui a Defensa al Consumidor y la Policía no me dejó pasar. Al día siguiente regresé y me permitieron ingresar, pero no me atendieron. Un empleado me dijo que ‘quédese tranquilo que no pasa nada’. Ahora me vengo a enterar que siguieron adelante y la Justicia me sancionó”, sostuvo.