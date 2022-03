Mundial Qatar 2022: se abrió la inscripción para ser voluntario

El Mundial de Qatar 2022 abrió el periodo de presentación de solicitudes para reclutar 20.000 voluntarios, que trabajarán en 45 áreas funcionales como los estadios, los campos de entrenamiento, las zonas de aficionados, el aeropuerto, los hoteles y las estaciones de transporte público.

Los aspirantes, que podrán presentar sus solicitudes a través de volunteer.fifa.com, deben tener 18 años cumplidos el 1° de octubre de este año y hablar inglés. Para la selección se valorará también el árabe, aunque no es un requisito indispensable.

Según informó la FIFA, no se pide experiencia y se recibirán las solicitudes de candidatos de todas las condiciones y de cualquier lugar del mundo.

El Mundial se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, aunque algunos puestos de voluntariado comenzarán a partir del 1° de octubre. El inicio del programa de voluntariado de Qatar lo marcó un acto en el anfiteatro Katara de Doha celebrado el lunes por la noche, en el que grandes figuras del fútbol e invitados animaron al público a inscribirse.

Anuncio

Los voluntarios seleccionados obtendrán un uniforme de Adidas de edición limitada y también se les darán comidas y se les costeará el transporte público durante sus turnos, indicó la FIFA.

Todo lo que hay que saber para aplicar como voluntario en el Mundial Qatar 2022

¿Quién puede convertirse en voluntario?

Cualquier persona mayor de 18 años en el momento del evento.

¿Puedo ser voluntario si tengo una discapacidad?

Sí, por supuesto. En su solicitud, podrá indicar cualquier requisito especial que pueda tener.

¿Cómo puedo actualizar mis datos?

Puede actualizar sus datos directamente en su perfil. Tenga en cuenta que una vez que haya solicitado un evento, no puede cambiar sus datos hasta el final de ese evento específico.

¿Necesito poder hablar el idioma local?

Depende del evento, pero los requisitos se mencionarán cuando presente la solicitud.

¿Puedo ser voluntario junto con mi amigo o un miembro de mi familia?

Usted y un amigo o miembro de su familia pueden solicitar ser voluntarios para el mismo evento. Sin embargo, no se garantiza que ambos serán seleccionados para participar en ese evento.

¿Qué pasa si cambio de opinión? ¿Qué sucede si deseo eliminar mi cuenta?

Si ya no desea estar registrado en la Plataforma de Voluntarios de la FIFA, puede eliminar su cuenta ingresando a su perfil y haciendo clic en “Eliminar mi cuenta”. Si ya no desea participar en un evento de FIFA en particular, puede eliminar su solicitud ingresando a su cuenta de evento.

¿Cómo solicito ser voluntario para torneos o eventos?

Una vez que se abra el proceso de solicitud para un torneo en particular, podrá presentar su solicitud haciendo clic en el ícono del torneo en su tablero o a través de la sección “Eventos” en su cuenta.

¿Puedo solicitar más de un puesto de voluntario?

No. Al completar su solicitud, se le pedirá que proporcione una lista de sus campos de actividad preferidos. Sin embargo, el equipo de voluntarios decide sobre tu papel.

¿Puedo solicitar más de un evento?

Sí. Siempre que los eventos no sean al mismo tiempo, puede postularse a tantos eventos como desee.

¿Cuándo se publicarán en línea los torneos o eventos para poder solicitarlos?

En este momento, no se reciben solicitudes para torneos o eventos de FIFA. Tan pronto como se abra el proceso de solicitud para un torneo o evento, el torneo o evento se agregará a su tablero y podrá solicitarlo. Si se ha registrado para recibir actualizaciones, recibirá un correo electrónico para informarle que puede solicitar una asignación voluntaria.

¿Se me informará de todas las oportunidades de voluntariado?

Si ha confirmado que desea ser contactado para oportunidades de voluntariado, será contactado para todos los países que haya seleccionado.

¿Cuáles son los roles de los voluntarios y en qué consisten?

Puede encontrar más información sobre los roles aquí.

¿Qué formación recibiré?

El tipo de entrenamiento que recibirá dependerá del torneo o evento para el que se haya ofrecido como voluntario. El entrenamiento incluirá información sobre el torneo, su función y el lugar al que se le asignará.

¿Necesito encontrar alojamiento cerca del lugar donde voy a ser voluntario?

Sí, tendrás que quedarte en algún lugar a una distancia que te permita viajar diariamente desde tu lugar de celebración. Al presentar la solicitud, no necesita confirmar que tiene alojamiento.

¿La FIFA cubre mis gastos de viaje y alojamiento?

No. Deberá cubrir su propio alojamiento y viajar a la asignación de voluntariado.

¿Cómo me desplazaré desde mi alojamiento hasta el lugar de celebración durante mi misión de voluntariado?

Durante su asignación como voluntario, la FIFA cubrirá los gastos entre su alojamiento y el lugar donde realiza el voluntariado. La información adicional sobre el transporte estará disponible a su debido tiempo.

¿Dónde puedo ver la información que me han enviado?

Puede ver la información que se le envía en sus notificaciones .

¿Recibiré correos electrónicos informándome del progreso de mi(s) solicitud(es) o tengo que iniciar sesión en mi perfil?

Recibirá correos electrónicos con información en cada etapa de su aplicación. También puede consultar el estado en su panel de control.

¿Dónde puedo ver el estado de mi solicitud?

Puede ver el estado de su solicitud en su tablero debajo del ícono de evento.

¿A quién debo contactar si tengo alguna pregunta?

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto en la sección “Contáctenos”.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre los eventos de FIFA?

Toda la información sobre los eventos de FIFA se puede encontrar en FIFA.com