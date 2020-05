Murieron 29 adultos mayores en geriátricos porteños desde la llegada de la pandemia

El dato se conoció esta mañana durante la conferencia de prensa que encabezó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Veintinueve adultos mayores que residían en geriátricos de la ciudad de Buenos Aires fallecieron por coronavirus, sobre un total de 132 personas que tuvieron diagnóstico confirmado de Covid-19 en trece establecimientos que albergan a esa población, informó esta mañana en conferencia de prensa el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

“Ya hemos hablado aquí que los geriátricos necesitan de políticas públicas muy activas porque el virus puede entrar muy fácilmente, porque hay mucha gente que trabaja allí que entra y sale todos los días, y la gente que está adentro es muy vulnerable y la contagiosidad del ambiente es muy alta”, indicó Quirós en conferencia de prensa.

El ministro detalló que “hemos tenido hasta ayer en hogares de ancianos o geriátricos 132 personas confirmadas (de coronavirus), y de esas 29 han fallecido”, tras recordar los casos de los tres hogares más afectados, uno en Flores, otro en Belgrano y el último en Recoleta, que fue evacuado ayer.

Anoche, 27 adultos mayores y seis empleados administrativos fueron evacuados de un geriátrico del barrio porteño de Recoleta ante la confirmación de casos de coronavirus en el establecimiento.

Los contagios y la evacuación se produjeron en la Residencia Carpe Diem, ubicada en Paraguay 2436.

La mayoría de los adultos mayores fueron derivados por sus respectivas obras sociales a diferentes centros de salud, mientras que otros fueron trasladados por móviles y personal del SAME.

Durante el informe, en el que también estuvieron presentes el titular del Same, Alberto Crescenti, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni, se actualizaron los datos de la situación sanitaria desde el inicio de la pandemia en la Ciudad, que cuenta en total con 2.081 casos positivos de coronavirus, 106 fallecidos y 558 personas de alta.

La situación en los barrios vulnerables

Con 45 nuevos casos confirmados en las últimas horas, los diagnósticos de coronavirus suman 410 en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, donde fallecieron 6 personas y otras 40 fueron dadas de alta, informó hoy el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en conferencia de prensa.

Cómo sigue la cuarentena

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunció hoy que seguramente se van a liberar algunas actividades que “no impliquen el aumento del riesgo de contagios” de coronavirus, por lo que deberán ser barriales y fuera de los horarios pico.

Así lo expresó en el marco de una conferencia de prensa, en la que aseguró que no se otorgarán nuevos permisos de circulación, en el marco de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia que comenzará a regir el próximo lunes.

“No puedo confirmar qué actividades o medidas se van tomar, pero la idea es priorizar el no uso del transporte público, que no se van a aumentar los permisos para circular en auto o transporte, y que serán actividades regionales o barriales que no signifiquen un aumento del riesgo sanitario”, aseguró el ministro porteño.

Además, Quirós afirmó que “la idea es que todo lo que agreguemos de movilidad pública y de riego de contagio, no sea en los horarios pico” Telam