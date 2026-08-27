Murió Alonso “Gonzo” González Aguilar: pesar y despedida en el ambiente del automovilismo de San Luis

La comunidad vinculada al automovilismo de San Luis atraviesa un momento de tristeza por el fallecimiento de Alonso “Gonzo” González Aguilar, recordado con afecto por quienes compartieron con él diferentes etapas y, especialmente, una pasión que ocupó un lugar importante en su vida.

La noticia generó expresiones de pesar entre amigos, allegados y personas relacionadas con el ambiente, donde González Aguilar supo construir vínculos a partir de los encuentros, las charlas y las jornadas compartidas.

El mensaje de Bandera a Cuadros San Luis

Desde Bandera a Cuadros San Luis expresaron públicamente su dolor y lo despidieron con un mensaje que sintetizó el sentimiento de quienes lo conocieron.

“Gracias por tu legado en esta pasión. Se te va a extrañar”, señalaron.

Las palabras reflejan el reconocimiento hacia “Gonzo”, cuyo recuerdo permanecerá ligado a las experiencias compartidas y al acompañamiento dentro de una actividad que formó parte de su vida.

El recuerdo de quienes compartieron el camino

Su partida deja tristeza entre familiares, amigos y seres queridos, pero también numerosos recuerdos construidos a lo largo de los años.

Las muestras de afecto que acompañaron su despedida destacan principalmente su amistad, compromiso y pasión, valores con los que dejó su huella entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Desde distintos espacios se sumaron expresiones de acompañamiento hacia su familia y círculo cercano ante este difícil momento.

Hasta siempre, Alonso “Gonzo” González Aguilar. Que descanse en paz.