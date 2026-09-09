Murió Chiche Gelblung a los 82 años: adiós a una figura histórica del periodismo argentino

El periodista Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años, dejando atrás una de las carreras más extensas y reconocidas de los medios de comunicación de la Argentina.

La noticia de su fallecimiento se conoció luego de un período marcado por diversas complicaciones de salud y sucesivas internaciones. En las últimas horas había vuelto a ser hospitalizado en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires debido a problemas respiratorios.

Una extensa trayectoria en los medios argentinos

Nacido el 7 de octubre de 1944, Gelblung desarrolló una carrera de más de cinco décadas que atravesó el periodismo gráfico, la radio y la televisión.

Su personalidad frontal, su particular manera de entrevistar y su búsqueda permanente de historias de alto impacto lo transformaron en uno de los nombres más reconocibles —y también controvertidos— del periodismo argentino.

En televisión quedó especialmente asociado a “Memoria”, uno de los ciclos periodísticos emblemáticos de la década de 1990. El programa combinaba investigaciones, casos policiales, entrevistas, archivos y acontecimientos que ocupaban el centro de la agenda pública.

A lo largo de su trayectoria también estuvo al frente de programas como “Hola Chiche”, “70.20.HOY”, “Chiche en vivo” y participó de “Polémica en el bar”, además de desarrollar una prolongada actividad en radio.

Su carrera lo llevó por diferentes emisoras y señales, entre ellas Canal 9, América TV, Crónica TV, Radio Del Plata y Radio 10.

Un estilo que generó impacto y polémicas

Gelblung construyó una forma de hacer televisión basada en la confrontación, las preguntas directas y la búsqueda de temas capaces de generar repercusión.

Ese estilo le permitió protagonizar entrevistas e investigaciones de enorme impacto, pero también lo colocó en el centro de numerosas controversias a lo largo de su carrera.

Uno de los episodios recordados ocurrió durante la exposición pública del empresario Alfredo Yabrán, luego del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, cuando Gelblung obtuvo imágenes inéditas de la intimidad familiar del empresario.

También protagonizó fuertes cruces televisivos con dirigentes políticos y personalidades del espectáculo, una característica que terminó formando parte de su identidad profesional.

Un 2026 marcado por problemas de salud

Durante sus últimos años, el periodista continuó trabajando pese a diferentes problemas médicos.

En 2026, su estado de salud generó especial preocupación. Gelblung atravesó complicaciones cardiovasculares y circulatorias que derivaron en internaciones y en la colocación de stents.

En los últimos meses también había requerido atención en terapia intensiva y posteriormente consiguió regresar a su actividad profesional.

Este martes 8 de septiembre había trascendido una nueva internación en el Sanatorio Mater Dei, esta vez relacionada con un cuadro respiratorio. Horas después se confirmó su fallecimiento.

La despedida de una figura de la televisión argentina

Con la muerte de Chiche Gelblung desaparece una de las personalidades que atravesaron diferentes generaciones de la televisión y la radio argentinas.

Su manera de ejercer el periodismo generó adhesiones, críticas y fuertes debates, pero mantuvo durante décadas una presencia permanente en los medios.

Desde la gráfica hasta los canales de noticias y los programas de actualidad, Gelblung construyó un estilo reconocible que terminó convirtiéndolo en una figura ineludible de la historia reciente de los medios argentinos.