Murió Chuck Norris a los 86 años: conmoción mundial por la partida de la leyenda del cine de acción

La muerte de Chuck Norris, a los 86 años, generó un fuerte impacto a nivel internacional. El actor, reconocido por sus papeles en películas de acción y su histórica serie televisiva, fue una figura clave del entretenimiento durante décadas y un referente global de las artes marciales.

Según trascendió en medios internacionales, el fallecimiento del actor se produjo en las últimas horas, aunque no se brindaron detalles oficiales sobre las causas.

Una figura emblemática del cine de acción

Carlos Ray “Chuck” Norris, nacido en Estados Unidos, construyó una carrera sólida en el cine y la televisión, destacándose especialmente entre los años 70, 80 y 90.

Su salto a la fama llegó con películas como “Way of the Dragon”, donde compartió escena con Bruce Lee, en una de las peleas más recordadas de la historia del cine. A partir de allí, Norris consolidó su imagen como símbolo del cine de acción.

Más tarde, protagonizó la popular serie “Walker, Texas Ranger”, que lo posicionó definitivamente como un ícono televisivo en todo el mundo.

Maestro de artes marciales y referente cultural

Antes de su carrera actoral, Chuck Norris fue un destacado artista marcial. Alcanzó múltiples títulos y desarrolló su propio estilo de combate, el Chun Kuk Do.

Su influencia trascendió el cine: se convirtió en una figura de culto en la cultura popular, especialmente en internet, donde los llamados “facts de Chuck Norris” lo transformaron en un fenómeno viral global.

Impacto y legado

La noticia de su muerte generó repercusiones en redes sociales y en el ámbito artístico, donde colegas, fanáticos y figuras públicas expresaron su pesar.

El legado de Chuck Norris no solo queda ligado a sus interpretaciones, sino también a su disciplina, su perfil mediático y su influencia en generaciones de espectadores y practicantes de artes marciales.

Su figura se mantendrá vigente como uno de los grandes nombres del entretenimiento mundial.