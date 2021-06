Murió de coronavirus la mujer de 34 años que estaba embarazada de cinco meses

La muerte de Paola Nucci tiene conmocionada a la ciudad de Bahía Blanca. La joven de 34 años trabajaba en el área de recursos humanos de una empresa y esperaba su primer hijo. Si bien no tenía comorbilidades, tras contraer COVID-19, la trasladaron al Hospital Privado del Sur donde estuvo internada con oxígeno. Con el correr de los días, su cuadro se fue poniendo cada vez más crítico y los médicos no pudieron salvarla. Falleció en las últimas horas, según confirmaron los medios locales.

Anuncio

El pasado 15 de junio, el papá de Paola, Salvador Nucci (61), contó el drama que estaba atravesando su familia que, pandemia mediante, intentaba sobreponerse de un 2019 lleno de dramáticas pérdidas : su mujer Adriana -la mamá de Paola- falleció a los 56 años por un sarcoma que se la llevó en pocos días. Un mes antes, Salvador había perdido a su suegro y, al poco tiempo, perdió a su madre.

A fines de mayo, Paola, su pareja Leonardo Kunis y su papá Salvador se contagiaron de coronavirus. Sin embargo, ella fue a la que más le afectó la enfermedad. “El 8 de junio nos llamó la médica para decirnos que la iban a intubar. Está tratando de sobrevivir, porque tiene una neumonía bilateral importante. Cuando entré a Terapia, me arrodillé porque me quebré al verla. Pregunté por ella y me dijeron que estaba frente a mí: no la reconocí por todo el equipo médico al que está conectada. Traté de que me escuche, le hablé… le pedí que tenga fuerzas para salir adelante por ella y por su hijo ”, había contado su padre a este medio hace cinco días.

Desde su cuenta de Facebook, el marido de Paola le dedicó unas sentidas palabras, luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento. “Qué decirte mi ángel, mi corazón, mi vida. Hoy es el peor día de toda mi vida. Sé que estás en paz, con tu mamá y nuestro hijo. Solo te pido que me guíes y me des fuerza como siempre lo hiciste . Te fuiste junto con mi corazón así que siempre vas a estar en mi alma. Nunca me voy a olvidar de nada, nunca. Siempre vas a estar en mi ser”, escribió Leonardo Kunis junto a una imagen de ellos dos en la playa.

Anuncio

El posteo que le dedicó el marido de Paola a horas de su fallecimiento. “Hoy es el peor día de toda mi vida. Sé que estás en paz, con tu mamá y nuestro hijo. Solo te pido que me guíes y me des fuerza como siempre lo hiciste”, apuntó

Mientras Paola estuvo internada, su padre recibía los partes médicos de manera telefónica. “Es muy difícil”, explicaba. “Todos los días veo cómo en el Hospital le ponen todo para que mi hija pueda salir adelante. Rezo y muchísima gente nos ayuda haciendo cadenas de oración. Eso hace que me ponga en positivo y creo que va a salir bien . Es muy duro, porque es un cuadro muy complicado. El médico terapista me dice que, cada día que pasa, es un día ganado. Buscan salvar a las dos vidas, la de mi hija y la de mi nieto . Confío en los médicos, porque en el país tenemos excelentes profesionales y, sin nada, hacen un montón de cosas”, destacaba.