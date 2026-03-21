Murió el baterista de Los Piojos durante una clase en una escuela de percusión

La escena musical argentina atraviesa horas de conmoción tras conocerse la muerte de uno de los históricos bateristas de Los Piojos, quien falleció de manera inesperada en una escuela de percusión.

El hecho ocurrió mientras el músico participaba de una clase, en un ámbito formativo vinculado a la enseñanza musical. Según trascendió, la descompensación fue repentina y, pese a la intervención inmediata, no lograron reanimarlo.

El artista formó parte de Los Piojos, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional, con fuerte presencia en la escena desde los años 90 y una base de seguidores que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Su paso por el grupo dejó una huella significativa en el sonido de la banda, caracterizado por la fusión de rock, ritmos rioplatenses y una identidad musical marcada por la potencia en vivo.

En los últimos años, el músico se encontraba vinculado a la enseñanza y formación de nuevos talentos, participando activamente en espacios educativos ligados a la percusión, lo que refuerza el impacto simbólico del lugar donde ocurrió su fallecimiento.

La noticia generó repercusión en el ámbito artístico y entre seguidores del rock argentino, quienes destacaron su trayectoria, compromiso con la música y su rol en una de las bandas más representativas del país.

Hasta el momento, no se difundieron mayores detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento.