Murió el “paciente cero” de la variante Delta en Córdoba

El denominado paciente ‘cero’ de la variante Delta de COVID-19 en Córdoba murió durante la madrugada de este domingo, según confirmó el director del Hospital Rawson, Miguel Díaz. El hombre, que era acusado de no cumplir el aislamiento luego de regresar de Perú y haber propagado el virus, estuvo varios días internado por una neumonía bilateral. Tenía 62 años.

Por complicaciones en su cuadro, fue hospitalizado y murió esta madrugada a causa de una arritmia cardíaca de la que no se pudo recuperar. “Fue el primer paciente que se interna con una neumonía bilateral grave, por la variante Delta del Covid-19. Requirió inmediatamente respiración mecánica asistida y a las 2 de la mañana de este domingo falleció”, señaló Díaz.

El director del Hospital Rawson señaló que la neumonía bilateral que sufría el paciente desencadenó la arritmia fatal. Asimismo indicó que, si bien su pronóstico siempre fue reservado, se había estabilizado su parte pulmonar en los últimos días.

Oriundo de Perú, el hombre estaba imputado por no haber respetado el aislamiento en su llegada a Córdoba tras un vuelo proveniente de Lima el 19 de julio. “A su ingreso al país, esta persona viene con una PCR negativa y se le hace otro estudio en Ezeiza que es negativo también. Se le indica el aislamiento que se le indica a todos los viajeros que vienen desde el extranjero y no lo cumple. Se lo diagnostica al séptimo día como portador de la variante Delta, que sería en su cuarentena teórica, pero no respeta el aislamiento y el diagnóstico”, aseveró Díaz.