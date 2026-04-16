Murió en España Fray Carlos Sáez Peretó, fundador del Instituto San Buenaventura de Villa Mercedes

Este miércoles 15 de abril se conoció el fallecimiento en España de Fray Carlos Sáez Peretó, fundador del Instituto San Buenaventura de Villa Mercedes, una figura clave en la historia educativa y espiritual de la ciudad.

El religioso, perteneciente a la orden de los Franciscanos, murió a los 97 años en Valencia, donde residía en un convento de la congregación. Su partida generó un fuerte impacto en la comunidad educativa y en generaciones de exalumnos que pasaron por la institución que ayudó a construir.

Fray Carlos Sáez Peretó fue reconocido por su compromiso con la formación integral de jóvenes, impulsando valores como la solidaridad, la fe y el compromiso social. Su legado quedó profundamente arraigado en el desarrollo del Instituto San Buenaventura, una institución emblemática de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.

Durante sus últimos años, el religioso permaneció en España, donde continuó vinculado a la vida franciscana. En 2025, fue visitado en el convento de Valencia por exalumnos y allegados, quienes destacaron su lucidez y cercanía, manteniendo intacto su espíritu vocacional.

La noticia de su fallecimiento despertó mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales, donde se lo recuerda como un formador, guía espiritual y referente humano para múltiples generaciones.

Su obra y enseñanza continúan vigentes en cada aula y en cada historia de vida marcada por su paso.