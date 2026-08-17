Murió Hayden Panettiere a los 36 años: la actriz de “Heroes” y “Nashville”

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, reconocida internacionalmente por sus papeles en Heroes y Nashville, murió a los 36 años. La noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere. Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente la causa de muerte.

La industria del entretenimiento recibió con conmoción la muerte de Hayden Panettiere, quien falleció este domingo a los 36 años. La confirmación fue realizada por su padre mediante un comunicado difundido a través de su representante.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, expresó Skip Panettiere, quien destacó que su hija fue “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza” para quienes la conocieron y para millones de espectadores.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su muerte y la investigación continúa. Autoridades de Greenville, Carolina del Sur, indicaron preliminarmente que no se detectaron signos de violencia o circunstancias sospechosas.

De “Heroes” a “Nashville”

Panettiere comenzó su carrera artística siendo una niña y participó en producciones de cine y televisión durante décadas.

Uno de sus primeros trabajos destacados fue como la voz de Dot en A Bug’s Life. También actuó en Remember the Titans y formó parte de la saga Scream, entre otros proyectos.

Sin embargo, el papel que la convirtió en una estrella internacional fue el de Claire Bennet en Heroes. En la serie interpretó a una joven animadora con poderes de regeneración, cuyo personaje quedó asociado a la frase: “Salva a la animadora, salva al mundo”.

Años después, volvió a ocupar un papel central en televisión como Juliette Barnes en Nashville, producción por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

También interpretó a Kirby Reed en Scream 4 y Scream VI, además de participar en otros proyectos cinematográficos y televisivos.

Una vida marcada por dificultades personales

En los últimos años, Hayden Panettiere había hablado públicamente sobre sus problemas con las adicciones y la depresión posparto, especialmente después del nacimiento de su hija en 2014.

En 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde repasó diferentes momentos de su vida personal y profesional, incluyendo su experiencia con la maternidad y su decisión de otorgarle la custodia de su hija Kaya a su expareja, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

La actriz también había atravesado una profunda pérdida familiar con la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023 a los 28 años.

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida cuando tenía apenas 36 años, generó numerosas muestras de pesar entre seguidores y colegas de la industria. Mientras continúa la investigación, su familia pidió privacidad para atravesar el momento.