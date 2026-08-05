Murió Lautaro Britos, el joven que fue prendido fuego por su pareja en Villa Mercedes

Lautaro Rodrigo Britos, el joven que permanecía internado en estado crítico tras haber sido prendido fuego por su pareja, falleció este miércoles por la noche en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, luego de que su cuadro clínico se agravara por una neumonía.

La noticia fue confirmada luego de varios días de intensa lucha por su vida. Desde el pasado jueves, Britos permanecía internado con quemaduras de extrema gravedad en gran parte de su cuerpo, mientras su familia seguía con esperanza la evolución de su estado de salud.

El ataque que conmocionó a Villa Mercedes

De acuerdo con la investigación judicial, el hecho ocurrió el jueves pasado, cuando su pareja, Luna Agüero Regalado, presuntamente lo roció con nafta y luego le prendió fuego durante un episodio que es investigado por la Justicia de San Luis.

Tras el ataque, Lautaro Britos fue trasladado de urgencia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde permaneció internado en terapia intensiva con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones.

En las últimas horas, su estado de salud se deterioró aún más tras desarrollar una neumonía, una complicación que terminó siendo determinante y provocó su fallecimiento.

La acusada continúa detenida

La principal acusada por el ataque es Luna Agüero Regalado, quien permanece detenida mientras avanza la investigación judicial.

Con la muerte de Lautaro Britos, la causa podría registrar cambios en la calificación legal, ya que inicialmente se investigaba el hecho por las gravísimas lesiones sufridas por la víctima. Será la Justicia la que determine los próximos pasos procesales conforme al avance de la investigación.

El caso generó una profunda conmoción en Villa Mercedes y volvió a poner en debate la gravedad de los hechos de violencia extrema dentro de las relaciones de pareja.