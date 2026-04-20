Murió Luis Brandoni a los 86 años: despedida a un emblema del cine, el teatro y la televisión argentina

La cultura argentina está de luto. Luis Brandoni, uno de los actores más influyentes del país, murió este lunes a los 86 años, luego de permanecer internado en terapia intensiva en el Sanatorio Güemes a raíz de un hematoma provocado por una caída en su domicilio.

La noticia fue confirmada por su amigo y productor teatral Carlos Rottemberg, quien lo despidió con un mensaje cargado de emoción: “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”.

Una trayectoria de más de seis décadas

Nacido como Adalberto Luis Brandoni el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, construyó una carrera que atravesó el cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una figura central del arte argentino.

En cine participó en más de 60 películas, con títulos emblemáticos como Esperando la carroza, La Patagonia rebelde, La tregua y El cuento de la comadreja. Su trabajo dejó escenas memorables que forman parte del imaginario colectivo.

En televisión, alcanzó gran popularidad con ciclos como Mi cuñado, junto a Ricardo Darín, y Durmiendo con mi jefe, con Guillermo Francella. Su versatilidad le permitió adaptarse a distintos géneros y generaciones.

Sin embargo, fue el teatro el espacio donde más se destacó, con cerca de 70 obras y una fuerte decisión de impulsar dramaturgia nacional. Entre sus trabajos más recordados figuran La fiaca, Made in Lanús y Parque Lezama.

Compromiso gremial, político y social

Además de su labor artística, Brandoni tuvo un rol activo en la vida pública. Fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores, donde llegó a ser secretario general, y militó en defensa de los derechos laborales del sector.

Durante la década del 70 sufrió persecución política, lo que lo llevó al exilio en México. En 1976 fue secuestrado y trasladado al centro clandestino Automotores Orletti, uno de los espacios represivos de la última dictadura.

Su identificación con la Unión Cívica Radical (UCR) lo llevó a desempeñarse como diputado provincial, candidato a senador y parlamentario del Mercosur, manteniendo una participación activa en la política argentina.

Vida personal y legado humano

En lo personal, compartió gran parte de su vida con la actriz Martha Bianchi, con quien tuvo dos hijas. A lo largo de los años también mantuvo otras relaciones que marcaron su historia afectiva.

Apasionado por el tango y River Plate, Brandoni solía destacar el valor de la amistad y la familia. En sus propias palabras: “El teatro es un arte vivo que me sigue sorprendiendo”.

Hasta sus últimos años se mantuvo activo sobre los escenarios, incluso tras atravesar problemas de salud que lo obligaron a suspender funciones en 2025.

El final y una huella imborrable

En abril de 2026 sufrió una caída en su casa que derivó en un hematoma cerebral. Si bien inicialmente mostró signos de recuperación, su estado se agravó en los días posteriores hasta su fallecimiento.

Con su muerte, se cierra una etapa clave de la cultura argentina. Luis Brandoni deja un legado que trasciende la actuación: su compromiso artístico, su militancia y su mirada sobre el país lo convierten en una figura irrepetible.