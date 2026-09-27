Murió Luis Farías en un vuelco sobre la Ruta 65, cerca de Dudignac

Luis Farías, vinculado a la empresa de venta de vehículos Autosport, murió tras un despiste y vuelco en la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 230. El hecho ocurrió cerca de Dudignac, en jurisdicción de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires.

Según la información difundida sobre el siniestro, Farías circulaba en una Volkswagen Amarok en dirección a Bolívar cuando, por causas que todavía se investigan, salió de la calzada. La camioneta quedó volcada con las ruedas hacia arriba en un sector con agua junto a la ruta.

El accidente se registró alrededor de las 22.10, en las inmediaciones del tramo comprendido entre Santos Unzué y Corbett. Al llegar al lugar, Bomberos Voluntarios de Dudignac y efectivos policiales constataron el fallecimiento del conductor.

También intervinieron Policía Científica y autoridades judiciales. Las pericias buscan establecer qué provocó el despiste y cómo se produjo el vuelco. Hasta el momento, no se informó oficialmente una causa.

Quién era Luis Farías

Farías tenía 45 años y era conocido en 9 de Julio y otras localidades de la región por su actividad en el sector automotor. Se desempeñaba como gerente de Autosport, empresa dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados, con presencia en 9 de Julio y Bolívar.

También había estado vinculado al fútbol regional y al Club Compañía General Buenos Aires de Patricios. Tras conocerse su muerte, la institución expresó su pesar y recordó su paso por el club, donde destacó su compromiso y su participación en momentos importantes de la entidad.