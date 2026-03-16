Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino a los 78 años

Marcelo Araujo, uno de los relatores más influyentes de la televisión deportiva argentina, murió este lunes a los 78 años luego de haber permanecido internado en Vicente López, según confirmaron distintos medios nacionales.

El periodista deportivo fue durante décadas una de las voces más reconocibles del fútbol argentino y protagonista de transmisiones que marcaron época en la televisión abierta.

Una voz que marcó generaciones en el fútbol argentino

Araujo, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, nació el 12 de junio de 1947 en Villa Crespo, Buenos Aires y desarrolló una extensa carrera en radio y televisión desde la década de 1970.

Su figura alcanzó enorme popularidad entre finales de los años 80 y comienzos de los 2000, especialmente como relator principal del programa “Fútbol de Primera”, ciclo que durante años fue la referencia televisiva del fútbol argentino.

En esas transmisiones conformó una dupla histórica con el comentarista Enrique Macaya Márquez, con quien narró el partido central de cada fecha del campeonato local.

Un estilo propio que quedó en la memoria del fútbol

El estilo de Marcelo Araujo se caracterizaba por su tono apasionado y frases que quedaron grabadas en el imaginario futbolero. Una de las más recordadas fue su expresión durante una polémica jugada: “¿Fue penal o estoy crazy, Macaya?”.

Además de los torneos locales, relató Copa Libertadores, eliminatorias mundialistas y partidos de la Selección argentina, participando también en transmisiones de Copas del Mundo.

Su regreso con el ciclo Fútbol para Todos

En 2009 volvió a tener protagonismo cuando fue convocado para integrar el equipo de transmisiones del programa “Fútbol para Todos”, donde volvió a relatar partidos del campeonato argentino y encuentros de la Selección en la televisión pública.

Con el paso del tiempo se alejó de las transmisiones habituales, aunque su figura siguió siendo una referencia histórica dentro del periodismo deportivo.

Despedida a una voz icónica

Con su fallecimiento, el fútbol argentino pierde a uno de los relatores que marcaron una época en la televisión deportiva. Durante más de tres décadas, Marcelo Araujo fue protagonista de las narraciones de los partidos más importantes del país, dejando una huella imborrable en generaciones de hinchas.