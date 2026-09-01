Murió Miguel Zavaleta, líder de Suéter y figura clave del rock argentino de los 80

Miguel Zavaleta murió este lunes a los 71 años, luego de atravesar una enfermedad oncológica. El músico fue fundador y líder de Suéter, una de las bandas fundamentales del rock argentino de los años 80.

El mundo de la música argentina recibió este lunes una triste noticia: murió Miguel Zavaleta, a los 71 años. El artista atravesaba un cáncer y su estado de salud era seguido de cerca por amigos y colegas.

La noticia fue confirmada por el periodista Sergio Marchi, quien expresó su pesar a través de sus redes sociales y señaló que el músico había fallecido luego de luchar contra la enfermedad.

“Con gran tristeza tengo que dar la mala noticia de la muerte de Miguel Zavaleta, tras luchar contra un cáncer cruel”, escribió Sergio Marchi.

Una figura fundamental del rock argentino

Miguel Zavaleta fue el fundador y principal referente de Suéter, banda que comenzó su recorrido en 1981 y se convirtió en una de las protagonistas de la escena del rock argentino durante aquella década.

El grupo dejó canciones que atravesaron generaciones y que todavía forman parte del repertorio clásico del rock nacional, entre ellas “Amanece en la ruta”, “Extraño ser”, “Vía México” y “Él anda diciendo”.

Antes de formar Suéter, Zavaleta había integrado Bubu, un proyecto vinculado al rock progresivo con el que inició su carrera artística a mediados de la década de 1970.

Una extensa trayectoria musical

A lo largo de su carrera, Zavaleta también compartió proyectos y colaboraciones con reconocidos artistas de la música argentina, entre ellos Andrés Calamaro, Hilda Lizarazu, Fabiana Cantilo y Palo Pandolfo.

En 2023, Suéter retomó su actividad con Zavaleta y el guitarrista Jorge Minissale como los únicos integrantes originales de aquella formación.

Con su particular estilo y una identidad marcada dentro de la escena musical, Miguel Zavaleta dejó una huella en el rock argentino que trascendió la década de los 80. Su muerte genera pesar entre músicos, periodistas y seguidores de una generación que encontró en sus canciones parte de la banda sonora de una época.