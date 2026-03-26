Murió Noelia Castillo tras obtener el derecho a la eutanasia en España

La joven catalana Noelia Castillo, de 25 años, recibió este jueves la eutanasia en un centro de salud de Cataluña, tras una prolongada disputa judicial en la que logró que se reconociera su derecho a acceder a la muerte asistida.

La decisión fue confirmada por distintas instancias judiciales luego de que su padre se opusiera al procedimiento. Según consignó el diario La Vanguardia, los tribunales fallaron de manera consistente a favor de la joven.

El caso se remonta al 4 de octubre de 2022, cuando Noelia Castillo sufrió una lesión medular completa tras arrojarse desde un quinto piso, luego de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple. Como consecuencia, quedó parapléjica, sin movilidad desde la cintura hacia abajo, y padeciendo dolores neuropáticos crónicos que describía como “insoportables”.

Un proceso judicial que atravesó todas las instancias

El pedido de eutanasia generó un fuerte conflicto familiar. Su padre, asesorado por la organización Abogados Cristianos, sostuvo que su hija no se encontraba en condiciones psicológicas de tomar una decisión de esa magnitud.

Sin embargo, la Justicia desestimó estos planteos en cada instancia: desde un juzgado de instrucción de Barcelona, pasando por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que emitió el fallo definitivo.

De no haberse presentado estos recursos, la eutanasia estaba prevista inicialmente para el 2 de agosto de 2024.

El testimonio previo a su muerte

A pocas horas del procedimiento, Noelia Castillo expresó públicamente su alivio en una entrevista televisiva en el programa Y ahora Sonsoles, emitido por Antena 3.

“Por fin lo he conseguido, por fin podré descansar”, afirmó. En ese mismo espacio, relató el deterioro de su calidad de vida: dificultades para dormir, dolores constantes y una profunda falta de motivación.

También expuso un historial personal marcado por situaciones de violencia y vulnerabilidad, incluyendo abusos sexuales reiterados desde su adolescencia, que derivaron en múltiples intentos de suicidio.

Un caso que impacta en el debate público

El caso de Noelia Castillo vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre la eutanasia en España, donde la práctica es legal desde 2021 bajo determinadas condiciones.

La resolución judicial refuerza el principio de autonomía personal frente a decisiones sobre el propio cuerpo y la salud, incluso en contextos de conflicto familiar o cuestionamientos externos.