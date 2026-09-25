Murió Oscar “Negro” González Oro: el reconocido periodista y conductor tenía 74 años

Oscar “Negro” González Oro, uno de los periodistas, locutores y conductores más reconocidos de la radio argentina, falleció este viernes en Punta del Este, Uruguay, a los 74 años.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro desarrolló una carrera de casi cuatro décadas frente a los micrófonos y las cámaras, con una fuerte presencia en la radio argentina.

De sus primeros pasos en Mendoza a la radio nacional

Desde muy joven, González Oro había manifestado interés por la música. Soñaba con convertirse en cantante o concertista de piano y llegó a estudiar en un conservatorio.

Su primer acercamiento a la radio ocurrió durante un verano de su adolescencia, cuando fue invitado a pasar música en Radio de Cuyo, en Mendoza. Aquella experiencia marcó el comienzo de una carrera que, con el tiempo, lo convertiría en una de las voces más populares del país.

Antes de dedicarse definitivamente a los medios, estudió Abogacía y Psicología y también trabajó en los negocios de su familia. Finalmente decidió apostar por el periodismo y la comunicación.

En 1989 debutó al frente de un programa propio en FM Playa Verde de Pinamar. El ciclo era nocturno y tenía una característica que luego sería parte de su sello: una comunicación directa con los oyentes, acompañada por la selección musical realizada por el propio conductor.

Posteriormente trabajó como productor y conductor en Radio Del Plata, etapa que le permitió consolidarse profesionalmente y ganar reconocimiento en el ambiente radiofónico.

El salto a Radio 10 y la consagración

Uno de los momentos centrales de su carrera llegó en 1998, cuando Daniel Hadad lo convocó para formar parte del proyecto de Radio 10, emisora que comenzó sus transmisiones ese año.

Allí González Oro se convirtió en una de las principales figuras de la radio y encabezó durante años “El Oro y el Moro”, ciclo que combinaba actualidad, información, entretenimiento, humor y participación de los oyentes. El programa se mantuvo durante alrededor de 15 años y fue una pieza central de la programación de la emisora.

Su estilo, basado en la conversación directa y en una fuerte conexión con la audiencia, lo transformó en una figura reconocible para varias generaciones de argentinos.

Además de su trayectoria radial, participó de distintos programas de televisión, entre ellos “Polémica en el Bar” y “Los unos y los otros”, ampliando su presencia en los medios nacionales.

Una voz que también llegó a Uruguay

En los últimos años, González Oro había establecido su residencia en Punta del Este, donde continuó vinculado a los medios de comunicación.

En 2020 se radicó definitivamente en Uruguay y, aunque había anunciado su retiro de la radio, posteriormente volvió a trabajar en distintos proyectos. En 2023, por ejemplo, regresó al aire para conducir las mañanas de El Observador Radio 107.9, desde Punta del Este.

Su fallecimiento pone fin a la trayectoria de una figura que durante décadas tuvo un lugar destacado en la radio y la televisión argentina.

La noticia representa una pérdida para el periodismo y la comunicación del país, donde la voz del “Negro” González Oro quedó asociada a algunos de los ciclos radiales más escuchados de las últimas décadas.