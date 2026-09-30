Murió Peppino Mazzullo, la histórica voz de Topo Gigio, a los 100 años

Mazzullo, el actor y doblador italiano reconocido por ser la voz oficial de Topo Gigio, murió a los 100 años en su casa de la localidad italiana de Messina, este miércoles.

El círculo íntimo del artista anunció que el funeral se realizará este jueves, a partir de las 15:30, en la iglesia de San Giovanni Battista de Santo Stefano di Briga.

Una trayectoria ligada a Topo Gigio

Mazzullo nació el 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga y celebró su centenario junto a familiares, amigos y vecinos de su pueblo, donde había regresado a vivir tras retirarse de los escenarios.

El vínculo entre Mazzullo y Topo Gigio comenzó en 1961 y se extendió hasta 2006. Durante ese período, el actor construyó la voz y parte de la personalidad del célebre personaje infantil creado por Maria Perego.

El actor también participó junto a Topo Gigio en el reconocido programa estadounidense The Ed Sullivan Show y desarrolló una extensa trayectoria en el teatro, la radio y la televisión italiana.

Además, interpretó a Richetto, uno de los personajes vinculados al tradicional festival infantil italiano Zecchino d’Oro.

La carrera de Mazzullo quedó especialmente asociada a frases del personaje como “Ma cosa mi dici mai?”, expresión que, según medios italianos, fue incorporada por el propio actor a la identidad de Topo Gigio.