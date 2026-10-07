Murió Piero, el histórico cantante de “Mi viejo” y “Soy pan, soy paz, soy más”

Piero murió a los 81 años. El histórico cantante de “Mi viejo” y “Soy pan, soy paz, soy más” se encontraba internado desde hacía unos días en el Hospital Italiano y, según informó LA NACION, el deceso se produjo durante la mañana de este miércoles 7 de octubre de 2026.

La noticia fue comunicada a través de las cuentas oficiales del músico. Piero de Benedictis fue una de las voces más reconocidas de la canción de protesta argentina y construyó una extensa trayectoria vinculada con las causas sociales, los derechos individuales, la paz y el medioambiente.

Una voz de la canción de protesta

Durante la década del setenta, Piero se destacó por interpretar canciones con un marcado contenido social. Junto al escritor José Tcherkaski, formó una dupla creativa responsable de varios de los grandes éxitos de su carrera.

Entre sus canciones más recordadas se encuentran “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Que se vayan ellos”, “Los americanos”, “Las cosas que pasan” y “Mi viejo”. Esta última se convirtió en uno de los temas emblemáticos de su repertorio, al igual que “Soy pan, soy paz, soy más”.

El contenido de sus canciones le valió el exilio durante la última dictadura militar argentina. Piero permaneció fuera del país entre 1976 y 1981, principalmente en España. Tras su regreso, continuó desarrollando una obra de tono testimonial, aunque con una expresión artística vinculada también al rock.

Sus comienzos y el reconocimiento internacional

Piero Antonio Franco De Benedictis Scigliuzzo nació en Galípoli, Italia, el 19 de abril de 1945. A los tres años se radicó en la Argentina junto con su familia. Vivió en Banfield, provincia de Buenos Aires, y en Allen, Río Negro.

En su juventud ingresó al Seminario de Devoto con la intención de convertirse en sacerdote. Allí realizó una grabación en 1964 que marcó el inicio de su carrera musical. Luego comenzó a interpretar canciones de otros autores y a participar en programas de televisión.

En 1968 conoció a Tcherkaski. Un año después obtuvo el Primer Premio en el Tercer Festival de la Canción de Buenos Aires con “Cómo somos”. En 1970 ganó el primer puesto del Festival Internacional da Canção, en Río de Janeiro, con “Pedro Nadie”, y se convirtió en el primer argentino en obtener ese reconocimiento.

El regreso a la Argentina y su vínculo con Prema

En diciembre de 1983, pocas semanas después de la recuperación de la democracia y de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, Piero se presentó en el microestadio de Atlanta junto con su grupo Prema.

La formación también lo vinculó con una de las ramas del rock nacional. Por Prema pasaron músicos como Alejandro Lerner, Amadeo Álvarez, Daniel Manzini, Babu Cerviño, Juan Carlos “el Negro” Tordó, Carlos Riganti, Gustavo Gregorio, Rubén Izarrualde, Morci Requena y Luis Gurevich.

En los años posteriores, Piero profundizó su trabajo sobre temas relacionados con el ambiente y la infancia. En la década del noventa lanzó un disco doble dedicado a los derechos de los niños, con la participación de artistas como David Gilmour, Annie Lennox, Joaquín Sabina, León Gieco, Jairo, Juan Carlos Baglietto, Miguel Cantilo y Diego Maradona.

Su actividad pública y su familia

El músico también desarrolló actividades vinculadas con la producción orgánica y ocupó cargos en la administración pública. Fue secretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires durante la gestión del gobernador Eduardo Duhalde.

Además, recibió la ciudadanía de Colombia, país que visitó con frecuencia por sus actividades artísticas y sociales. También publicó un álbum en vivo junto al cantautor cubano Pablo Milanés.

Piero tuvo cuatro hijos. De su primer matrimonio, con María Laura Lampreabe, nació Mariano, quien murió a los 40 días, y luego Juan de Benedictis, actor y músico. Con su segunda esposa, Mariana Schettini, tuvo a Fiorella y Giuliano.