Murió Ricardo Gonzalo Olivera Aguirre, ex intendente de El Trapiche y ex diputado provincial

Ricardo Gonzalo Olivera Aguirre, ex intendente de El Trapiche, murió el jueves 24 de septiembre en su vivienda de Juana Koslay, provincia de San Luis. Tenía 58 años. Su fallecimiento fue comunicado por la Municipalidad de El Trapiche.

Olivera Aguirre condujo el municipio entre 1999 y 2003. Posteriormente, fue diputado provincial por el departamento Pringles entre 2009 y 2013.

Era padre de Ricardo Clemente Olivera Aguirre, actual intendente de El Trapiche.

Según la información publicada hasta el momento, fue hallado sin vida el jueves por la noche. La Fiscalía N.º 5 investiga las circunstancias del fallecimiento. La causa de muerte aún no fue confirmada.