Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y protagonista de “El Padrino”, a los 95 años

El actor estadounidense Robert Duvall, una de las figuras más influyentes del cine de Hollywood, murió este domingo a los 95 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, mediante un mensaje en redes sociales en el que informó que el artista falleció en su hogar, en paz y acompañado por sus seres queridos.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, expresó su esposa. En el mensaje también destacó su pasión por la actuación y agradeció el apoyo recibido durante los últimos años.

La trayectoria de Robert Duvall abarcó más de siete décadas y estuvo marcada por interpretaciones memorables que lo posicionaron como uno de los actores más respetados de su generación.

Alcanzó fama internacional por su papel de Tom Hagen en The Godfather (1972) y su secuela, donde interpretó al abogado y consejero de la familia Corleone. También dejó una huella indeleble como el teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979), una de las películas bélicas más emblemáticas del cine contemporáneo.

Su consagración llegó con Tender Mercies (1983), trabajo por el cual obtuvo el Premio Oscar al Mejor Actor, consolidando una carrera caracterizada por la profundidad psicológica y el compromiso con la autenticidad de sus personajes.

De los inicios teatrales al reconocimiento mundial

Nacido en 1931, hijo de un oficial de la Marina de los Estados Unidos, Duvall combinó su formación académica con dos años de servicio militar durante la Guerra de Corea. Posteriormente se formó en teatro en Nueva York, base que fortaleció su versatilidad interpretativa.

Su primera aparición relevante en cine fue en To Kill a Mockingbird (1962), donde interpretó a Boo Radley. A lo largo de los años encarnó personajes complejos en distintas producciones, entre ellas The Great Santini, que le valió elogios de la crítica, y la miniserie Lonesome Dove, considerada una de sus actuaciones más destacadas en televisión.

Además de actor, se desempeñó como director y guionista en proyectos personales como The Apostle y Assassination Tango, demostrando una mirada integral sobre el arte cinematográfico.

Durante su extensa carrera recibió múltiples distinciones, entre ellas premios Oscar, Globos de Oro y Emmy, consolidando un legado artístico que atravesó generaciones.

Con una presencia sobria y una intensidad contenida que se volvió marca registrada, Robert Duvall deja una huella profunda en la historia del cine. Su obra continúa siendo referencia obligada para actores, directores y amantes del séptimo arte.