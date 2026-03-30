Murió Servando Mediavilla, histórico dirigente de Jorge Newbery de Villa Mercedes

La comunidad deportiva de Villa Mercedes atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Servando Mediavilla, reconocido dirigente e integrante fundamental en la construcción histórica del Club Jorge Newbery. Su figura quedó ligada a una de las etapas más significativas de la institución, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Durante el fin de semana, familiares, allegados y dirigentes del club despidieron con emoción a quien fue considerado un verdadero pilar de la entidad con sede en el barrio Pringles. Mediavilla no solo dejó una huella como dirigente, sino también como protagonista activo desde los inicios del club.

Junto a sus hermanos Jesús y Luis Mediavilla, formó parte de la génesis del club —cuando aún llevaba el nombre de Fuerza Aérea— desempeñándose como jugador, dirigente y miembro de la liga local. Su compromiso sostenido en el tiempo contribuyó a consolidar la identidad y crecimiento de la institución.

Con el paso de los años, el legado de la familia Mediavilla fue reconocido de manera permanente: el estadio “Osvaldo Centioni” cuenta con una tribuna que lleva el nombre de los hermanos, en homenaje a su aporte invaluable.

Desde la dirigencia actual del club expresaron su pesar: “Se nos va un pilar de nuestra historia, pero queda su legado en cada rincón de la sede”, destacando el impacto que Servando tuvo en distintas etapas del desarrollo institucional.

Conocido afectuosamente como “El Gordo” o “El Gallego”, Mediavilla también fue padre de Marysol y Guadalupe Mediavilla, dos reconocidas artistas de la provincia, lo que amplía su legado también al ámbito cultural.

La despedida institucional fue acompañada por múltiples mensajes en redes sociales, donde se resaltó su compromiso, honestidad y amor incondicional por el club. “Dedicó su vida entera a engrandecer Newbery”, señalaron desde la entidad.

En distintos homenajes también se recordó su vínculo con figuras históricas del fútbol argentino, como Juan Gilberto Funes, quien tuvo un paso por la institución en 1983 durante el Torneo del Interior, en una etapa clave para su proyección.

Los restos de Servando Mediavilla fueron velados el domingo en una sala mortuoria de Villa Mercedes, hasta las 14 horas.