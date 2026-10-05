Punta Lara: murió un bebé de 10 días tras un fuerte choque

Un bebé de 10 días murió tras un grave accidente de tránsito ocurrido el domingo por la noche en Punta Lara, partido bonaerense de Ensenada. El bebé viajaba con su familia y falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

El choque ocurrió alrededor de las 22 en la calle Almirante Brown, entre 106 y 108. Según fuentes policiales, una Ford EcoSport colisionó contra un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad municipales.

En el Volkswagen UP viajaban Yasmín Jaimon, de 24 años, y sus hijos, identificados como J.L., de 3 años, y Tadeo Ledesma, de 10 días. Ambos menores fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata, aunque el bebé murió debido a las lesiones.

Varias personas resultaron heridas y fueron derivadas para recibir asistencia médica. La niña de 3 años también permanecía entre las personas afectadas por el impacto, según la información policial citada.

El conductor quedó demorado e imputado

La EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado luego del accidente.

Después del choque se concentró un grupo numeroso de personas en el lugar. De acuerdo con el informe policial, los efectivos debieron resguardar al conductor ante un tumulto. Luego, algunas personas arrojaron elementos contra móviles policiales y provocaron daños.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó bajo la intervención de la UFI N.º 10 de La Plata. Las circunstancias del accidente son materia de investigación.