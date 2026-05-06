Nada que Perder llega a Villa Mercedes para abrir el show de Los Rancheros junto a Acertijos en el Molino Fénix

La banda puntana Nada que Perder se presentará el próximo 9 de mayo en Villa Mercedes, en el Teatro del Complejo Cultural Molino Fénix, donde compartirá escenario con la banda local Acertijos y será parte de la antesala del show de Los Rancheros, uno de los referentes del rock nacional.

Formada el 7 de septiembre de 2024, Nada que Perder está integrada por Santiago Fría y Ignacio “Nacho” Aguilera en guitarras, Brian Rodríguez en voz, Camila Sosa en bajo, Nicolás Agüero en batería y Román Castro en teclados. En poco tiempo, el grupo consolidó una propuesta que combina covers con composiciones propias, apostando a construir una identidad musical en crecimiento.

La presentación en el Molino Fénix marcará un momento clave para la banda, ya que se dará en la previa del lanzamiento de su primer material discográfico. El álbum estará disponible desde el 12 de mayo en plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music y redes sociales como Instagram y TikTok.

En cuanto a la producción del disco, el grupo grabó dos de sus canciones en la Casa de la Música de Villa Mercedes junto al productor Martín Valenzuela, mientras que otros tres temas fueron realizados con Mauro Franzen, consolidando un trabajo que busca posicionarlos en la escena local y regional.

La historia de la banda tiene su origen en la Escuela de Música de la ULP, donde varios de sus integrantes se conocieron. A partir de una propuesta inicial para una presentación escolar, el proyecto tomó forma rápidamente gracias a la conexión entre los músicos, que destacan la química como uno de los pilares del grupo.

En su recorrido, Nada que Perder ya se presentó en distintos escenarios de San Luis capital, incluyendo espacios como la Sala Hugo del Carril, la Sala Berta Vidal de Battini y el Centro Cultural Mauricio López, además de shows en Potrero de los Funes y otros puntos de la provincia.

Para el show del 9 de mayo, la banda adelantó que ofrecerá un repertorio que combinará temas propios con versiones adaptadas al público de la noche. Las entradas pueden adquirirse a través del enlace disponible en su cuenta de Instagram: @nadaqueperder_sl.