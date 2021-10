Negri: “El Gobierno está sin GPS, totalmente desorientado”

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados ratificó que desde la oposición hay predisposición a sesionar con un temario acordado con el oficialismo, que incluye la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, pese a que el martes pasado decidieron no aportar al quórum cuando iba a debatirse esa iniciativa.

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, sostuvo hoy que el Gobierno nacional “está sin GPS” y “totalmente desorientado” en materia económica.

“El Gobierno está sin GPS, en lo económico está totalmente desorientado, todo es pisar, prohibir, poner más cepos. Leen mal la realidad de la Argentina, no es como antes que repartían heladeras y bicicletas y ganaban. Lo vemos al presidente Alberto Fernández que dice cualquier cosa. Creo que todavía están bajo el estupor de las PASO”, afirmó en declaraciones a “Modo Plager”, el ciclo que conduce Débora Plager por Radio Rivadavia.

El radical ratificó que desde la oposición hay predisposición a sesionar con un temario acordado con el oficialismo, que incluye la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, pese a que el martes pasado decidieron no aportar al quórum cuando iba a debatirse esa iniciativa.

“Estamos dispuestos a hacer una sesión con temas de acuerdo. Ayer se lo planteamos al oficialismo, incluso propusimos sesionar ayer mismo por la tarde, una vez que se cayó la sesión del Frente de Todos por falta de quórum. Una sesión de acuerdo implica buscar temas comunes, pero si no se buscan los acuerdos el que llama a la sesión debe tener los números. Nosotros no estamos en contra de Etiquetado Frontal, la gran mayoría del interbloque está a favor”, aclaró el cordobés.

“¿Quieren sesionar o no? ¿Quieren aprobar Etiquetado o no? Una cosa es consensuar y la otra es atropellar. El oficialismo parece enojado con la realidad”, completó.

Para Negri, el Gobierno está conduciendo al país a una situación “casi de abismo” y se manifestó preocupado por la “gobernabilidad” a partir del 15 de noviembre, el día posterior a las elecciones.

“Por el camino por el que va el Gobierno el 15 de noviembre pondrá a la Argentina en las puertas de una dificultad enorme, casi de abismo”, aseguró, y agregó: “Me preocupa el 15 de noviembre, me preocupa la gobernabilidad porque no sé si el Gobierno tiene un plan. Nosotros en Juntos por el Cambio no estamos en ninguna guerra. Lo que tienen que hacer desde el oficialismo es recalcular porque les quedan dos años más de gestión. Ojalá que el Gobierno acierte por el bien del país”.

“Y me preocupa por la oposición, porque vamos a tener que extremar la responsabilidad que tenemos. Ellos no pueden gobernar más con ataques de histeria”, sentenció.

En otro orden, el jefe del interbloque opositor rechazó las declaraciones de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, quien dijo que sin la colaboración en el Congreso de Juntos por el Cambio al Gobierno no le quedará más alternativa que gobernar por decreto, en particular para nombrar a un juez de la Corte Suprema en reemplazo de la renunciante Elena Highton de Nolasco.

“Dalbón es un provocador al que le piden que en Derecho invente cualquier cosa y que además haga política. Una persona que dice que por la falta de quórum ayer deberán gobernar por decreto omite que a Cambiemos jamás nos dieron quórum. La máxima del (ex presidente del bloque Frente para la Victoria) “Chivo” Rossi era que el quórum lo tenía que conseguir el oficialismo”, recordó.

A su entender, “no es sencillo llenar la vacante de la Corte Suprema, más cuando el tribunal puede funcionar igual con cuatro miembros”.