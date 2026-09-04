Nepal: rescataron a dos trabajadores atrapados durante diez días en una central hidroeléctrica

Dos trabajadores fueron encontrados con vida en los túneles de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, diez días después del colapso provocado por una avalancha de lodo en Nepal. Los rescatistas continúan trabajando contra reloj y aseguran haber escuchado voces de otras personas atrapadas.

Rescate tras diez días bajo tierra

Los trabajadores Sanjaya Shah, de 30 años, y Kabir Maharjan, de 45, se convirtieron este viernes en los primeros sobrevivientes rescatados de los túneles de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, donde permanecían atrapados desde el colapso ocurrido el pasado 26 de agosto.

Los equipos de emergencia lograron ingresar a través de un pequeño orificio a uno de los túneles, que tiene una extensión superior a 4 kilómetros. Ambos hombres fueron encontrados cubiertos de lodo y posteriormente evacuados en camilla.

“Después de diez días de oscuridad, la vida ha vuelto a ver la luz”, expresó el Ejército de Nepal en una publicación difundida en redes sociales.

Los sobrevivientes aseguraron que hay más personas con vida en el interior de los túneles. Además, los rescatistas informaron que lograron escuchar las voces de otros trabajadores atrapados, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevos rescates.

Uno de los sobrevivientes está en estado crítico

Sanjaya Shah, capataz mecánico oriundo del distrito de Saptari, en el este de Nepal, permanece en condición estable.

En tanto, Kabir Maharjan, supervisor mecánico de Katmandú, se encuentra en estado crítico y permanece internado en cuidados intensivos. Ambos fueron trasladados al Hospital Militar Birendra, en la capital nepalí.

Las tareas de rescate continúan bajo condiciones extremadamente complejas. Los equipos trabajan principalmente mediante excavación manual, debido a las dificultades para acceder a los sectores subterráneos afectados.

Miles de desaparecidos tras el desastre

La magnitud de la tragedia continúa siendo enorme. Según la última cifra oficial, 1.287 personas murieron como consecuencia de la avalancha de lodo registrada el 26 de agosto.

Además, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que hay 5.083 personas desaparecidas, entre ellas alrededor de 900 trabajadores vinculados a proyectos hidroeléctricos.

El desastre también provocó graves daños en infraestructura:

7.570 viviendas particulares y 48 edificios gubernamentales resultaron dañados.

y resultaron dañados. 18 escuelas fueron afectadas: 11 quedaron completamente destruidas y siete sufrieron daños parciales.

fueron afectadas: 11 quedaron completamente destruidas y siete sufrieron daños parciales. 7 centros sanitarios resultaron dañados.

resultaron dañados. 55 kilómetros de carreteras quedaron completamente destruidos.

quedaron completamente destruidos. 37 puentes vehiculares quedaron inutilizados.

A pesar de la magnitud de los daños, el hallazgo de Shah y Maharjan renovó las esperanzas de los equipos de emergencia, que mantienen las operaciones para localizar a otros trabajadores que podrían continuar con vida bajo los escombros.