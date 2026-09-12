Nevadas en San Luis: continúan los cortes de rutas y suman la Ruta Provincial 2 entre Paso Grande y San Martín

Las nevadas que afectan a distintos puntos de la provincia de San Luis continúan generando complicaciones en la red vial. Durante la noche de este sábado 12 de septiembre se mantenían vigentes diferentes cortes y restricciones de tránsito en caminos serranos, a los que se sumó la interrupción de la Ruta Provincial 2 entre Paso Grande y San Martín.

La medida fue adoptada debido a las condiciones meteorológicas adversas y la acumulación de nieve, que pueden reducir la adherencia de los vehículos y tornar peligrosa la circulación.

Corte en la Ruta Provincial 2

Como parte de la actualización del operativo vial, se informó el corte de la Ruta Provincial 2 en el tramo comprendido entre las localidades de Paso Grande y San Martín.

La interrupción responde a las intensas nevadas registradas en la zona y permanecerá sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de la calzada.

Las autoridades solicitaron a los conductores no intentar atravesar los sectores donde se encuentran establecidos los cortes y respetar las indicaciones del personal desplegado en los distintos puntos.

Continúan los cortes en caminos serranos

Durante la jornada, Vialidad Provincial había dispuesto además cortes preventivos en corredores de las sierras de San Luis debido a la presencia de nieve y las dificultades para garantizar condiciones seguras de circulación.

Entre los sectores afectados se encuentra el camino que conecta Nogolí con Río Grande, uno de los corredores serranos alcanzados por las nevadas.

También se mantienen medidas preventivas en el camino que comunica San Francisco del Monte de Oro con La Carolina, otra de las zonas donde el fenómeno meteorológico tuvo fuerte incidencia durante la jornada.

La situación es monitoreada permanentemente y las restricciones podrán modificarse a medida que evolucionen el clima y las condiciones de las rutas.

Precaución por nieve y posible formación de hielo

Las bajas temperaturas posteriores a las precipitaciones pueden favorecer además la formación de hielo o escarcha sobre la calzada, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Estas condiciones reducen considerablemente la adherencia de los neumáticos y aumentan el riesgo de pérdida de control de los vehículos.

Por ese motivo, se recomienda evitar viajes innecesarios hacia las zonas serranas, consultar el estado de las rutas antes de iniciar un desplazamiento y respetar estrictamente los cortes establecidos.

Un sábado marcado por la nieve en San Luis

El fenómeno meteorológico dejó durante este sábado numerosas postales invernales en distintos sectores de San Luis, con nieve y aguanieve en áreas serranas y también registros en sectores del territorio provincial menos acostumbrados a este tipo de precipitaciones.

Las condiciones también afectaron a la vecina provincia de Córdoba, donde la nieve provocó el corte total del Camino de las Altas Cumbres debido a la presencia de nieve, bajas temperaturas y riesgo de formación de hielo.

En San Luis, los organismos provinciales continuarán evaluando durante las próximas horas las condiciones de los caminos para determinar cuándo será posible levantar los cortes y normalizar la circulación.