Nicolás Maduro reapareció desde una cárcel de Nueva York y difundió fotos inéditas

Nicolás Maduro volvió a mostrarse públicamente este domingo 30 de agosto después de varios meses sin que trascendieran nuevas fotografías desde el lugar donde permanece detenido en Nueva York, Estados Unidos. Las imágenes fueron difundidas a través de sus redes sociales y lo muestran sonriente, vestido con ropa deportiva y realizando con una mano el gesto de la “V”.

Las fotografías corresponden al 25 de junio de 2026, aunque fueron publicadas recién este domingo. La aparición constituye uno de los pocos registros visuales conocidos del exmandatario venezolano desde su detención en territorio estadounidense.

Un “pequeño regalo de amor y esperanza”

Maduro acompañó las imágenes con un mensaje destinado especialmente a sus nietos, niños y seguidores, al que definió como un “pequeño regalo de amor y esperanza”.

En la publicación aseguró además que permanece “firme” y agradeció las muestras de solidaridad y respaldo recibidas durante los últimos meses.

En las fotografías se lo observa con un conjunto deportivo gris, zapatillas blancas y anteojos, mientras realiza el símbolo de la victoria. En una de las imágenes aparece sin esposas dentro de una dependencia del establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la información difundida este domingo, Maduro habría tenido acceso a esas fotografías el 13 de julio, varias semanas antes de que fueran publicadas en sus redes sociales.

Maduro permanece detenido en Brooklyn

El exmandatario se encuentra alojado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, desde enero de 2026. Junto con él también permanece detenida su esposa, Cilia Flores.

Maduro y Flores enfrentan un proceso ante la Justicia federal estadounidense por acusaciones vinculadas, entre otros delitos, al narcotráfico. Ambos se declararon no culpables de los cargos.

La Justicia estadounidense fijó para el 1° de junio de 2027 el inicio del juicio contra ambos.

La situación judicial del exgobernante venezolano continúa generando repercusiones internacionales debido a las circunstancias de su captura y traslado a Estados Unidos, aspectos que también forman parte de la estrategia de su defensa.

Una de las pocas imágenes conocidas desde su detención

Desde su llegada a Estados Unidos, la información pública sobre la vida cotidiana de Maduro dentro de prisión ha sido limitada. Por ese motivo, la difusión de las fotografías generó rápidamente repercusión y volvió a colocar su situación personal y judicial en el centro de la atención internacional.

En su mensaje, Maduro buscó transmitir tranquilidad a su entorno y sostuvo que tanto él como Cilia Flores permanecen firmes durante su detención.

Las nuevas imágenes representan así uno de los escasos registros difundidos públicamente del exmandatario desde el interior del establecimiento penitenciario de Brooklyn, mientras continúa a la espera del juicio previsto para 2027.