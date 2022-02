No exigirán el pase sanitario para la vuelta a clases en la provincia de San Luis

La importante reunión de la semana pasada entre autoridades nacionales y de todas las provincias para definir el retorno a clases, que llevó a la presentación del protocolo “Aula Segura”, ya comienza a trabajarse en cada una de las jurisdicciones del país. La ministra de Educación de San Luis, Eugenia Cantaloube, adelantó a El Diario de la República las nuevas normas que regirán el regreso a las aulas ante otra etapa de la pandemia de coronavirus. Confirmó que no regirá el pase sanitario para los alumnos, por lo que no deberán acreditar su vacunación para asistir a clases.

“Por supuesto que todo el mundo científico recomienda que la población se vacune contra la COVID-19, pero nosotros no vamos a exigir el certificado de vacunación”, remarcó la ministra. En este sentido, afirmó que en las próximas semanas se reforzará el operativo de vacunación, con el objetivo de que los alumnos lleguen con el esquema de vacunación completo para marzo, pero de no concretarlo seguirán con campañas en las escuelas.

La ministra de Salud de San Luis, Rosa Dávila, coincidió en la estrategia y expresó que todos los centros de atención primaria de la salud cuentan con dosis suficientes, al igual que los hospitales de cabecera, a los que se suman los vacunatorios permanentes y nuevas metodologías como la vacunación en espacios públicos

Cantaloube detalló que en el encuentro realizado hace pocos días en Buenos Aires se definió un retorno a clases con una “presencialidad plena, cuidada y continua”. Así, por ejemplo, las “burbujas” de alumnos se eliminarán en pos de una “asistencia cuidada”. Esto quiere decir que ante la presencia de síntomas o malestar general, sea asociado o no a COVID-19, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento. En caso de que los síntomas no sean compatibles con coronavirus, podrán volver luego de 24 horas.

También cambiarán las directivas que habrá ante los contactos estrechos. De existir un caso positivo en un curso, y si los estudiantes y docentes que estuvieron en contacto con el enfermo no presentan síntomas y tienen el calendario de vacunación completo, las clases continuarán con normalidad. Señalaron que la sospecha y confirmación de contagios no implica el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales, remarcó la funcionaria.

Además, se eliminará el distanciamiento social, aunque se promoverá la ventilación cruzada de espacios cerrados, el uso de barbijos, la limpieza constante y la higiene de manos. El uso de tapabocas será pedido a partir de primaria hasta secundaria y los estudiantes podrán sacárselo en espacios al aire libre, cuando realicen actividades deportivas, coman e incluso en los recreos.

Los mismos criterios se aplicarán para los equipos docentes, no docentes y directivos de las escuelas, aclaró Cantaloube, quien recordó que gran parte de los trabajadores están vacunados y que las dosis de refuerzo brindan “gran protección”, por lo que incluso aquellos considerados dentro de los grupos de riesgo volvieron a sus actividades desde el año pasado.

La ministra de Educación descartó una modalidad mixta de clases, como había ocurrido en otras etapas de la pandemia. “Hasta el momento no hay ninguna situación que contemple una suspensión de clases”, coincidió la ministra Dávila.

La titular de Salud recordó las contundentes cifras de la campaña de vacunación que lleva adelante la Provincia. De los niños de 3 a 11 años, un 81,64% cuenta con la primera dosis y un 67,75% ya tiene las dos, mientras que entre los 12 a 17 un 96,16% tiene una dosis y el 85,21% el esquema completo, a la vez que también están aplicando en este grupo los refuerzos.

Por último, en la población “objetivo”, que es el total de la comunidad a partir de los tres años, ya iniciaron su esquema de vacunación un 95% y lo completó un 89%.

“Hemos comunicado a los docentes y no docentes que si quieren completar los esquemas pueden concurrir a los vacunatorios sin turno a colocarse la vacuna”, aportó sobre la vuelta a clases. “Todo este protocolo se puede desplegar mucho mejor, con todo el éxito, si tenemos una población vacunada. Todavía tenemos tiempo hasta que inicien las clases para que todos los chicos se vacunen”, agregó.

