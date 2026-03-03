No Sabe / No Contesta: potencia propia y fusión pesada en la escena local

La banda local No Sabe / No Contesta se presenta este sábado en un show que promete potencia y personalidad en el Metal Fest de Culture Club, junto a las bandas Raíz y Profecía. Con un repertorio íntegramente propio y un sonido que fusiona hard rock, metal y stoner, el grupo consolida su identidad en la escena independiente.

Formada a mediados de 2024, No Sabe / No Contesta surgió de algo simple pero poderoso: amigos en común que, en ese momento, no estaban haciendo música, pero tenían las mismas ganas de volver a enchufar amplificadores y crear algo propio.

De esa mezcla de influencias —todas distintas— nació un estilo particular. La banda combina hard rock y metal con toques de stoner, sumando voces guturales que le dan carácter y contundencia. El resultado es un sonido crudo, intenso y sin concesiones.

Actualmente cuentan con canciones propias y una idea clara desde el inicio: hacer material original. Nada de vivir de covers. Crear, ensayar y defender lo propio arriba del escenario. Esa identidad es la que llevarán este sábado al show.

Su primera presentación fue a finales de 2024 en Stone Bar, donde compartieron escenario con Circo Romano. En aquella ocasión presentaron dos canciones propias y un cover. Ahora, la propuesta llega más consolidada, con más material y con la mira puesta en lo que viene: después del 7 de marzo, la banda planea comenzar el proceso de grabación.

Los integrantes

Guitarra: Ricardo Carabajal

Guitarra: Ricardo Ochoa

Bajo y coros: Ariel Velocce

Batería: Julio César Gali

Voz: Aibar Matías

El show de este sábado será una nueva oportunidad para que el público conozca la identidad sonora de No Sabe / No Contesta y acompañe este proceso que recién empieza, pero que viene con ambición clara: hacer ruido, pero del que deja huella.