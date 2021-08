“No se está haciendo justicia” el reclamo de una mujer policía que denunció que sufría acoso laboral

La Oficial Jessica Sáez denunció hace dos meses aproximadamente, “el acoso laboral, persecución y hostigamiento” que sufre desde el año 2018 y por los cuales afirma que ha tenido muchos problemas de salud. Al día de la fecha todavía no se ha resuelto su situación y es por este motivo que recurre a los medios de comunicación.

Anuncio

A través de un escrito, dirigido al Jefe de la Unidad Regional N II de Villa Mercedes, Oscar Contreras, la Oficial manifestó su malestar y pidió “el cese de este comportamiento de parte de las autoridades de la fuerza.”

Sáez, quien cumplía sus funciones en la División de Rápida Intervención Motorizada (DRIM) de la ciudad, realizó la denuncia el 16 de junio en la Dirección General de Asuntos Internos, como así también se presentó en la Secretaría de la Mujer para que tome intervención y hagan cumplir la ley como corresponde.

En el escrito, la mujer describe los diferentes hechos en los que es acosada laboralmente y sufre persecución de parte de sus superiores, que según ella describe, cumplen ordenes del Jefe de Unidad. “Ejerce sus actos de acoso laboral por medio de terceros solicitando que me recarguen mis jefes inmediatos de tareas dentro y fuera del horario. Además, me cita a su oficina sin fundamentar mi presencia en donde lo único que hace es hacerme preguntas de mi vida privada y de mi familia lo que por su posición y mi condición de subordinada no corresponde que las haga” .

Anuncio

Desde el momento en el que realizó la denuncia, la oficial espera que todo se resuelva de a cuerdo a lo que establece la Ley de Integral de Protección a las mujeres Ley 26.485 en el artículo N°4, la cual sostiene que “se entiende por violencia contra las mujeres, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial como así también su seguridad personal”, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna medida.

También se tuvo en cuenta el artículo N°6 en la cual consta de violencia institucional contra las mujeres y la violencia laboral.

La causa recayó sobre el Juzgado Correccional N° 1 de Villa Mercedes