Nueva alerta preventiva en Villa Mercedes: investigan amenaza de “tiroteo” en la Escuela Experimental Nº6

Una nueva alarma preventiva se registró en una escuela de Villa Mercedes, luego de que se detectara una inscripción con una amenaza de presunto “tiroteo” en el interior de la Escuela Experimental Nº6 “Dr. Luis Roberto Barroso”

El mensaje fue hallado en la puerta de un baño masculino del establecimiento y hacía referencia a un supuesto ataque previsto para el 16 de abril. La situación fue advertida por personal de la institución, que dio aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió activar los protocolos de actuación preventiva.

Investigación en curso y medidas de prevención

Fuentes del ámbito educativo indicaron que, hasta el momento, no existen elementos concretos que confirmen la veracidad de la amenaza. Sin embargo, se dispuso la intervención de organismos competentes para investigar el origen del mensaje y determinar posibles responsabilidades.

En paralelo, se implementaron medidas de seguridad y prevención, priorizando el resguardo de estudiantes, docentes y personal no docente.

Contención y seguimiento en la comunidad educativa

Desde la institución destacaron que, además de las acciones preventivas, se reforzaron los dispositivos de acompañamiento y contención para la comunidad educativa, con el objetivo de llevar tranquilidad a las familias.

Desde el estado piden responsabilidad ante la difusión de mensajes no verificados

También se insistió en la importancia de evitar la circulación de versiones no confirmadas, que puedan generar preocupación innecesaria o amplificar situaciones sensibles.

Contexto: antecedentes recientes en la ciudad

Este episodio se suma a un caso reciente que motivó un abordaje interministerial en otra institución educativa de Villa Mercedes, donde las carteras de Seguridad, Educación y Salud intervinieron tras detectar, a través de redes sociales, un posible hecho de violencia escolar.

En ese contexto, las autoridades reiteraron la necesidad de actuar con responsabilidad, fortalecer los canales formales de comunicación y promover la prevención, tanto en el ámbito escolar como familiar.

Actividad normal y monitoreo permanente

Mientras avanza la investigación, desde la institución confirmaron que las actividades escolares continúan con normalidad, bajo seguimiento de las autoridades y con los protocolos activos.

El caso permanece en análisis y no se descartan nuevas medidas en función de la evolución de la investigación.