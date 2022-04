Nueva amenaza de Rusia a la OTAN: “El peligro de una guerra nuclear es real”

Rusia advirtió con inflar los riesgos de una guerra nuclear

Lavrov recordó que en enero de este año los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Rusia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Francia) ratificaron que una guerra nuclear era inaceptable.

“Esta es nuestra posición fundamental. Es nuestra posición de principios. Los riesgos son muy importantes en este momento. No me gustaría que se inflaran artificialmente. Hay muchos que lo harían. El riesgo es serio, real. No debe subestimarse”, señaló.

Lavrov dijo que el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III “es el único instrumento de control de armas”. Este acuerdo fue extendido cinco años tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.