Nuevamente clausuran el pub por incumplir el distanciamiento social

El bar que está ubicado en la calle Tucumán tiene numerosas denuncias por incumplimiento a los protocolos sanitarios. La Policía de San Luis lleva a cabo un operativo de control en la zona.

Tras numerosas denuncias y videos que se filtraron en las redes, la Municipalidad de Villa Mercedes realizó un operativo en un bar ubicado en calle Tucumán, donde encontró una serie de incumplimientos al distanciamiento social, medidas sanitarias y bromatológicas.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa mercedes, Diego Ochoa, señaló que el Municipio se hizo eco de los sucedido el fin de semana pasado, tras recibir numerosas denuncias y constataron que “no se cumplió el distanciamiento, la trazabilidad y ninguna medida establecida por el Gobierno”.

En las inspecciones bromatológicas, además, encontraron varios incumplimientos como la falta de libreta sanitaria del personal, alimentos mezclados en las heladeras y que en los baños para los clientes no había alcohol, jabón, ni papel.

“Queremos que haya actividad económica, pero si no se respetan las reglas y no se logra un contrato social, no podemos avanzar”, añadió Ochoa.

En el reporte diario, el coordinador del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Luciano Anastasi, confirmó que detectaron el incumplimiento al protocolo recientemente habilitado para el funcionamiento de bares o pubs en la provincia, en cuatro establecimiento de Villa Mercedes ubicados en las calles Tucumán y Lavalle.

Recordó que los protocolos establecen principalmente el distanciamiento social y exigen una distancia de un metro entre los respaldares de las sillas y de dos en las áreas de circulación, entre las personas. Además, que todos los asistentes y el personal deben estar con barbijos, y es muy importante la trazabilidad por si en algún momento sucede la detección de un contagio podamos visitar a quienes estuvieron en contacto con ese caso.

“Estos bares están funcionando como boliches bailables, con gran cantidad de gente, sin distanciamiento, sin barbijos, lo que es muy grave, por eso se van a llevar adelante las medidas necesarias para evitar que esto siga sucediendo”, explicó.