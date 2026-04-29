Nuevo bono para jubilados y pensionados en mayo: el Gobierno confirmó el pago de $70.000

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que se abonará durante mayo. La medida busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables frente al impacto de la inflación.

La decisión fue formalizada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, donde se establece que el bono será percibido en su totalidad por quienes cobran el haber mínimo. En tanto, aquellos beneficiarios con ingresos superiores recibirán un monto proporcional hasta alcanzar un tope determinado.

¿Quiénes cobran el bono completo?

El refuerzo de $70.000 será otorgado de manera íntegra a:

Jubilados que perciben el haber mínimo

Pensionados del sistema previsional

Beneficiarios de pensiones no contributivas

En estos casos, el bono se suma al haber mensual actualizado por la nueva fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno.

Pago proporcional para otros beneficiarios

Para quienes cobran más que la mínima, el bono será decreciente. Es decir, se ajustará de manera que ningún beneficiario supere un ingreso total establecido como límite. De esta forma, el refuerzo apunta a concentrarse en los sectores de menores ingresos.

Contexto económico y medidas complementarias

La implementación de este bono se enmarca en una serie de medidas adoptadas por la gestión de Javier Milei para contener la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, uno de los sectores más afectados por la suba de precios.

Cabe recordar que en los últimos meses se aplicaron distintos refuerzos similares, en paralelo a modificaciones en el sistema de actualización de haberes, con el objetivo de mejorar la capacidad de compra de los ingresos previsionales.

El pago del bono se realizará junto con el calendario habitual de ANSES, según la terminación del DNI de cada beneficiario.