Oficializaron el acuerdo River Plate – Manchester City por Julián Álvarez

Luego de semanas de rumores y confirmaciones, River oficializó este lunes el acuerdo por la transferencia del delantero Julián Álvarez al Manchester City de Inglaterra, que le realizará un contrato por cinco años y lo mantendrá en el “Millonario” “al menos hasta julio próximo”.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️

⬇️ DETAILS ⬇️

— Manchester City (@ManCity) January 31, 2022