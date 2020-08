Omar Uría sobre la violación de intimidad: “La libertad de prensa existe, pero si lo publicado vulnera derechos de una persona, hay sanciones civiles y penales”.

Omar Uría, el abogado defensor de la secretaria de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza, hizo declaraciones a la prensa en las que explicó detalles de su labor durante el juicio por violación de intimidad en el que fue hallado culpable el periodista Diego Masci, titular del sitio Zbol.com.ar y ex funcionario del senador nacional Claudio Poggi.

“Yo creo que no es un tema grave, en primer lugar la libertad de prensa no es un derecho absoluto. Acá lo que se ha fijado en este juicio es un tema muy limitativo en cierto sentido, a lo que es la libertad de prensa. O sea, yo sostengo que la libertad de prensa choca en este caso concreto con otro derecho constitucional amparado que es el derecho a la intimidad. Y tampoco es un derecho absoluto, entonces cuando un derecho lesiona otro, no corresponde”, destacó Uría.

En cuanto a las diferencias entre las acciones de un funcionario público en su ámbito laboral y en la faz íntima el experimentado abogado fue claro.

“El funcionario está más expuesto, por supuesto públicamente, casualmente por ser funcionario. pero la actividad privada no tiene nada que ver con la función pública. Digamos si la señora funcionaria hubiera hecho lo que contó en su vídeo en su despacho, Terrazas del Portezuelo, o en una escuela ejerciendo sus funciones de funcionaria, sería altamente reprochable. Pero esto fue estando en licencia, otro país. Y se publicó una situación íntima que nada tiene que ver con la función”, remarcó el letrado.

“En este tipo de delitos hay dos responsables, o sea 2 personas que están previstas puniblemente dentro del Código Penal. Una es quién lo difunde, y otra es quien lo publica”, añadió.

Acerca de la superposición de derechos que se dio en este juicio en el que la jueza de Sentencia Laura Molino halló culpable a Diego Masci, el abogado de Spinuzza fue conciso en su opinón.

“Hay que entender algo. Hay derechos constitucionales previstos, todas las personas tienen esos derechos. Tales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, todo eso. Pero no son derechos absolutos, o sea también hay otros derechos constitucionales que están protegidos. Entonces tienen un límite. Sino no existirían las normas penales que castigan la violación de la intimidad, la violación del secreto que son delitos previstos en el Código Penal”, afirmó.

“Normalmente en toda la doctrina y jurisprudencia es muy claro. Es reprochable la conducta cuando las personas públicas están en ejercicio de sus funciones. En este caso no estaba en sus funciones. Esto es una acción privada”, subrayó.

“Quiero explicar algo. La libertad de prensa existe, usted puede publicar y dar a conocer la noticia que usted quiera, pero si usted, con su publicación, vulnera un derecho de una tercera persona, está sujeta a sanciones civiles y penales”, declaró Uría.

La Justicia condenó penalmente al periodista Diego Masci