Operativo en la cárcel de San Luis: investigan vínculos de internos con redes de narcotráfico

La cartera de Seguridad provincial informó que se lleva adelante un procedimiento en el Complejo Penitenciario N° 1 de la ciudad de San Luis, en el marco de una investigación judicial vinculada a delitos federales.

El operativo se realiza con conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Provincia de San Luis y en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal Cristian Rachid.

La medida es ejecutada por Gendarmería Nacional Argentina e incluye requisas y allanamientos en los sectores masculino y femenino del establecimiento penitenciario. Según se detalló, las acciones están orientadas a esclarecer posibles vínculos entre internos detenidos por delitos federales relacionados al narcotráfico y sus redes externas.

En ese sentido, la investigación busca determinar si los reclusos habrían logrado mantener comunicaciones desde el interior del penal, lo que podría implicar maniobras ilegales para sostener actividades delictivas fuera del ámbito carcelario.

Asimismo, no se descarta la posible participación de integrantes del Servicio Penitenciario como facilitadores de estas conductas. Desde el organismo provincial indicaron que, en caso de que la Justicia disponga medidas que involucren a personal penitenciario, se aplicarán de manera inmediata las acciones administrativas correspondientes, incluyendo el pase a disponibilidad, conforme a la normativa vigente.

El procedimiento se enmarca en una serie de investigaciones iniciadas en 2025, que apuntan a desarticular estructuras vinculadas al narcotráfico y su posible operatoria desde contextos de encierro.

Desde el Gobierno destacaron que este tipo de intervenciones refuerzan el accionar del Comando Unificado y consolidan la cooperación en materia de inteligencia criminal entre Nación y Provincia, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas de seguridad.