Operativo federal contra el contrabando: secuestran mercadería ilegal por más de $477 millones en ocho provincias

La Policía Federal Argentina llevó adelante un amplio operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación que permitió incautar mercadería ilegal valuada en 477 millones de pesos en distintos puntos del país.

El procedimiento fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415) y normativa vinculada a estupefacientes.

La investigación fue impulsada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N° 4 del doctor Gonzalo Martín Acuña, a partir de sospechas sobre el ingreso de mercadería extranjera sin aval legal.

Investigación y despliegue federal

A partir de tareas de análisis de datos y ciberpatrullaje, los investigadores detectaron al menos 30 domicilios vinculados a una organización criminal que operaba en distintas jurisdicciones.

Los allanamientos se realizaron en las provincias de Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo un depósito perteneciente a una empresa de encomiendas.

Según fuentes oficiales, la red estaba dedicada al ingreso irregular de productos desde la República del Paraguay, los cuales luego eran almacenados y comercializados en el mercado interno.

Millonario secuestro de mercadería

Durante los procedimientos, los efectivos identificaron a 21 hombres y 5 mujeres en el marco de la causa y secuestraron una importante cantidad de elementos:

$10.400.000 en efectivo y 400 dólares

Más de 1.200 neumáticos de origen extranjero

de origen extranjero 650 juguetes , artículos electrónicos e indumentaria de primera línea

, artículos electrónicos e indumentaria de primera línea 214 perfumes , mochilas, termos, alfombras y herramientas

, mochilas, termos, alfombras y herramientas 23 celulares de alta gama, notebooks, tablets y smartwatchs

Más de 2.000 atados de cigarrillos importados

Dosis de marihuana

Documentación clave vinculada a la empresa investigada

Además, en un depósito ubicado en Pablo Nogués (Buenos Aires), la Justicia ordenó el “congelamiento” de encomiendas, lo que permitió inspeccionar paquetes en tránsito y detectar neumáticos de gran porte, electrodomésticos y cigarrillos de origen extranjero.

Avance de la causa

Todo lo secuestrado quedó a disposición del juzgado interviniente, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades penales dentro de la estructura detectada.

El operativo se enmarca en una serie de acciones orientadas a combatir el contrabando y la evasión fiscal, delitos que impactan en la economía formal y en los controles del comercio internacional.