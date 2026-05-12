Orbis desvinculó a unos 40 trabajadores en Fraga y denuncian falta de pago de liquidaciones finales

La empresa Orbis, ubicada en la localidad de Fraga, atraviesa un conflicto laboral luego de la desvinculación de alrededor de 40 trabajadores contratados y denuncias por falta de pago de las liquidaciones finales correspondientes.

El secretario general de la UOM Villa Mercedes, Víctor Gómez, confirmó que el gremio tomó intervención tras detectar que decenas de empleados cuyos contratos a plazo fijo no fueron renovados aún no habrían cobrado los montos pendientes al finalizar la relación laboral.

Según explicó el dirigente sindical, la empresa había incorporado cerca de 80 operarios hace tres meses debido a un repunte de actividad productiva, situación que generó expectativas positivas en el sector metalúrgico de Villa Mercedes y Fraga.

De un repunte productivo a la desvinculación de trabajadores

De acuerdo al relato gremial, semanas después de las incorporaciones comenzaron a registrarse inconvenientes vinculados a la falta de materia prima y problemas logísticos, situación que derivó en la paralización parcial de líneas de producción y la baja progresiva de contratos temporarios.

“Hoy quedan desvinculados prácticamente 40 o 50 compañeros de ese total”, expresó Gómez durante la entrevista radial.

El sindicalista aclaró que los contratos eran a plazo fijo por tres meses y que, al vencerse, la empresa decidió no renovarlos.

Qué reclaman los trabajadores de Orbis

Desde la Unión Obrera Metalúrgica señalaron que el conflicto no está relacionado con indemnizaciones por despido, sino con el incumplimiento en el pago de las liquidaciones finales.

Entre los conceptos reclamados se encuentran:

Días trabajados del último período

SAC proporcional

Vacaciones no gozadas

Adicionales o haberes pendientes

“El salario corresponde porque esos días fueron trabajados hasta el último momento”, indicó Gómez.

Además, sostuvo que la situación llamó la atención del gremio debido a que la empresa no registraba antecedentes recientes de demoras salariales.

Reclamo gremial y audiencia ante Relaciones Laborales

Tras conocerse los reclamos, trabajadores realizaron una manifestación frente a la planta de Orbis en Fraga, acompañados por delegados sindicales y representantes de la UOM.

El sindicato confirmó además que solicitó una audiencia urgente ante el área provincial de Relaciones Laborales para exigir que la empresa regularice los pagos adeudados.

Desde el gremio advirtieron que, si no hay una solución inmediata, podrían impulsarse acciones administrativas y judiciales.

Preocupación por el impacto laboral en la región

El conflicto genera preocupación en las familias afectadas y reaviva la incertidumbre sobre el presente industrial en el sur de la provincia de San Luis.

Si bien la empresa continúa funcionando, la reducción de personal y la falta de renovación de contratos encendieron alarmas entre trabajadores y referentes sindicales de Villa Mercedes y Fraga.