Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro durante la campaña electoral en Brasil

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó detener a Eduardo Bolsonaro, exdiputado y hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, en plena campaña para el balotaje del 25 de octubre. El Eduardo Bolsonaro deberá comenzar a cumplir una condena de cuatro años y dos meses de prisión.

La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del juicio en el que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por coacción a la Justicia.

Según la resolución, el rechazo de las últimas apelaciones convirtió el proceso en cosa juzgada, por lo que la sentencia pasó a ser firme e inapelable. En consecuencia, el tribunal dispuso incluir al exparlamentario en la lista de condenados con órdenes de prisión pendientes y cancelar los pasaportes emitidos a su nombre.

La condena contra Eduardo Bolsonaro

El exlegislador fue condenado por promover gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de presionar al Poder Judicial brasileño, mientras la Corte Suprema llevaba adelante el juicio por golpismo contra su padre, quien fue condenado a 27 años de prisión.

La sentencia estableció un régimen inicialmente semiabierto. Además, Eduardo Bolsonaro fue inhabilitado políticamente por 12 años, una medida que le impedirá presentarse a cargos públicos hasta 2038.

En septiembre, la Corte Suprema también lo condenó a un año de prisión en un juicio por difamación contra la diputada Tabata Amaral. Ese mismo mes fue destituido de su función como escribiente de la Policía Federal por abandono de cargo.

El escenario electoral en Brasil

Eduardo Bolsonaro se estableció el año pasado en Estados Unidos, donde afirmó ser víctima de una persecución política y judicial. A pesar de su situación jurídica, continúa participando activamente en la campaña de su hermano.

Flávio Bolsonaro fue el candidato más votado en las elecciones del domingo, con el 47% de los sufragios, mientras que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo el 45%. Ambos competirán en la segunda vuelta del 25 de octubre.

Durante la campaña, Eduardo Bolsonaro insinuó que, si Flávio resulta elegido presidente, espera ser designado ministro de Relaciones Exteriores.