Orgullo villamercedino: una cerveza artesanal de Villa Mercedes fue premiada en México

La cerveza elaborada por la cervecería artesanal La Comuna, de Villa Mercedes, fue reconocida en la prestigiosa Copa Aro Rojo, en México, donde participaron más de 350 fábricas y unas 1.300 muestras de todo el continente.

La producción artesanal villamercedina volvió a destacarse a nivel internacional. La cerveza “Sed de Gloria”, creada por la cervecería La Comuna, obtuvo la medalla de bronce en la reconocida Copa Aro Rojo, realizada el pasado fin de semana en México.

El certamen reunió a más de 350 cervecerías latinoamericanas y contó con la participación de alrededor de 1.300 muestras, evaluadas por más de 70 jueces internacionales especializados en el rubro.

La bebida premiada fue lanzada hace apenas dos semanas con una propuesta inspirada en el clima futbolero del Mundial. Su nombre, “Sed de Gloria”, apunta justamente a acompañar encuentros y celebraciones vinculadas al deporte más popular del país.

“Es una hazy IPA que hicimos para el Day IPA de Argentina”, explicó Nicolás Lemos, uno de los socios de La Comuna, emprendimiento ubicado en el barrio Jardín del Sur de Villa Mercedes.

La cerveza se caracteriza por su color amarillo pajizo y una apariencia similar a un jugo de frutas, debido a sus componentes y estilo de elaboración. Según detallaron desde la fábrica, posee aromas y sabores tropicales, mientras que su amargor es “alto y persistente, pero amigable”.

Otro de los aspectos destacados de la producción es que fue realizada íntegramente con insumos argentinos. Las maltas provienen de Chillar, en la provincia de Buenos Aires; la levadura fue desarrollada en el laboratorio Vermont, de Santa Fe; y los lúpulos llegaron desde El Bolsón.

La distinción conseguida en México representa la tercera medalla internacional obtenida por La Comuna en lo que va del año y la séptima desde la creación de la joven cervecería artesanal villamercedina.

La Copa Aro Rojo es considerada una de las competencias más relevantes de la industria cervecera artesanal en Latinoamérica y premia la calidad, innovación y técnica de productores de distintos países de la región.